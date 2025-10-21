網美遭劫匪刺死！同行前男友倖存　「1舉動」卻超詭異

▲艾絲特芬妮雅17日在一場搶劫案中喪生。（圖／翻攝臉書La.traviesarp，下同。）



記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞發生駭人事件，26歲網美艾絲特芬妮雅（Estefania Restrepo Valencia）竟在繁忙大馬路上，遭到一群騎摩托車的歹徒搶劫後殺害，僅剩下同行前男友存活，但他事後的不尋常行為，導致整起案件疑點重重。

艾絲特芬妮雅在臉書擁有21.7萬粉絲、TikTok也有2.7萬名追蹤者，以搞笑內容和惡作劇聞名。她17日與前男友同車外出時，遭武裝歹徒騎摩托車攔截與搶劫，最終喪命。

根據前男友說法，劫案發生時，艾絲特芬妮雅拒絕交出財物，因此被歹徒連刺4刀，傷及左肩、頸部及手部，最終在緊急手術前斷氣。他只受了輕傷，接受警方偵訊時並不避諱自己身分，坦承與死者曾經交往4年，分手後因緣際會又恢復聯絡。

不過死者家屬指出，搶匪根本什麼都沒拿走，並質疑前男友捨近求遠，不去鄰近醫院，反而開車6小時，把艾絲特芬妮雅送往遙遠的麥德林（Medellin）就醫。此外，死者一名好友透露，曾在案發前不久與艾絲特芬妮雅通話，對方聽起來像是哽咽或在哭泣，背景還可聽見男性的吼叫聲。

警方進一步調查發現，前男友汽車後座及車頂都有血跡，已經扣押其私人手機與公務手機，全案目前仍在調查中。此案是安蒂奧基亞省（Antioquia）今年第93起謀殺案，數量已經超越2024年全年的83起。而案發地點卡爾達斯鎮（Caldas）今年已發生8起謀殺案，艾絲特芬妮雅是今年第一位女性受害者。