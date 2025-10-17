　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／被控家暴「甜心議員」　誠泰文教董座首度現身反擊了

記者劉昌松／台北報導

誠泰文教基金會董事長林致光，因被前妻「甜心議員」林穎孟控告家暴傷害，17日在律師陪同下到台北地院開庭，在夫妻失和新聞後首度曝光的林致光否認犯罪，並聲請勘驗林穎孟蒐證的手機影片，法官裁示12月12日再次開庭，屆時將傳喚林穎孟出庭作證。

▲▼前誠泰銀行少東林致光。（圖／記者劉昌松攝）

▲誠泰基金會董事長林致光被控家暴前北市議員林穎孟案出庭。（圖／記者劉昌松翻攝）

林穎孟曾任台北市議員，因涉嫌詐領助理費26萬元，被依《貪污治罪條例》遭判刑5年8月，現正上訴高院，官司在一審期間，幫林穎孟繳交保證金的林致光聲請退保，才爆出2人早在2022年12月密婚，之後雙方在2023年8月鬧翻，並在2024年1月登記離婚。

林穎孟提告指控，她在2023年9月15日深夜，剛接受手術完回家休息時，林致光要求林穎孟歸還他購買的上衣，還多次出手拉扯林穎孟身上的棉被、爭搶手機導致林穎孟右腳膝蓋挫傷、瘀青，並使林穎孟精神上感到痛苦畏懼，涉嫌違反家暴令、傷害等罪。林致光則在遭起訴後聲明指出，林穎孟曾在庭上要求5000萬元的夫妻剩餘財產分配，希望雙方能回歸理性，依法處理。

法官17日首度開庭，林致光在庭上否認犯罪，並在庭訊後接受媒體時表示，希望外界不要再叫他「誠泰銀行少東」，解釋自己之前是誠泰銀行副董事長，現在是誠泰基金會董事長，對於被控傷害一事，林致光說：「都是沒有的事情，我不曉得這個婚姻對她怎麼變成這樣的結果，出乎我意料之外。」

林致光否認當天與林穎孟有身體上的接觸，「她身上的傷從何而來都不清楚，她所提出的內容都沒看到這些內容」，「我個人認為夫妻之間，大家即便氣氛不好，還是要好好溝通，用正確方式溝通才對，不應該用一些旁門左道，甚至作一些不實提告，是不好的示範。」

10/15 全台詐欺最新數據

580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

