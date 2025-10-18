　
女友拒墮胎遭砍19刀「一屍兩命」！　殺人魔逃亡前留冷血錄音

▲▼懷孕女友拒墮胎！英男狂砍19刀害一屍兩命 。（圖／翻攝自X）

▲被害人因拒絕墮胎慘遭殺害。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

英國倫敦一名曾有殺人前科的47歲男子因為要求懷孕女友墮胎未果，竟憤而持刀攻擊女友，狂砍19刀，導致女友與腹中胎兒身亡。根據調查，嫌犯與被害人交往僅4個月，沒想到卻因為懷孕產生糾紛，導致被害女子一屍兩命。

根據《天空新聞網》報導，47歲男子夏恩‧馬奇（Shaine March）與32歲女友阿拉娜‧奧德修斯（Alana Odysseos）交往約4個月，受害者便懷有身孕，準備迎接自己的第三個孩子。然而2024年7月22日，兩人卻因是否墮胎發生激烈爭執，馬奇堅決要求女方墮胎，但奧德修斯卻不想殺死自己的孩子，拒絕對方要求，因此引來男友的致命攻擊。

案發當天，目擊民眾在倫敦東北部沃爾瑟姆斯托區發現奧德修斯身穿睡衣外套，捂著右側身體倒在家門外，身上多處刀傷不斷流血。她絕望地向路人求救說，「夏恩砍傷了我，他砍傷了我！救命，救命！」鄰居通報後，她被緊急送往醫院治療，但最終仍不治身亡。

根據法醫檢驗，死者身上共有19處刀傷，分布在胸部、腹部、骨盆、肩膀、臀部、右臂、大腿和小腿等部位，顯示兇手下手極其殘忍。

馬奇行凶後若無其事地離開現場，甚至在手機中錄下語音訊息，「媽媽，我剛殺了一個女人，我要回監獄了。」隨後將手機丟進排水溝試圖湮滅證據。

馬奇早在21歲時就曾在麥當勞餐廳刺死一名17歲少年安德烈‧德拉蒙德（Andre Drummond），2000年被判謀殺罪成立入獄。2013年他獲假釋出獄，但同年7月又因毆打另一名女伴再度入獄，直到2018年2月才重獲自由。

馬奇被捕時竟對警方大笑承認，「我做的，我殺了她阿拉娜‧奧德修斯。我殺了她哈哈哈哈。」但後來又主張自己是過失殺人，直到10月17日才在法庭上改口承認謀殺罪名。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

女友拒墮胎遭砍19刀「一屍兩命」！　殺人魔逃亡前留冷血錄音

