川普最愛！李在明將贈特製「新羅金冠」　美韓峰會菜單藏巧思

▲ 南韓將贈送川普新羅金冠複製品，真品正於國立慶州博物館展出。（組圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普29日飛抵南韓，稍早搭直升機抵達APEC舉辦城市慶州，正式展開訪韓行程，下午將與南韓總統李在明舉行峰會。據總統辦公室透露，李在明計畫贈送川普特製的新羅金冠模型，呼應川普偏愛金色的個人品味。

綜合《東亞日報》等韓媒，總統室28日表示，李在明計劃向川普致贈鍍金處理的慶州金冠複製品，由於川普偏愛金色，甚至將白宮辦公室佈置成金色調，李在明先前訪美時也特別稱讚白宮的「明亮黃金色調真的很好看，顯得很有格調，彷彿象徵美國新的繁榮」。

日本首相高市早苗此前贈送川普一支已故前首相安倍晉三曾使用的高爾夫推桿及金箔高爾夫球，而南韓選擇的金冠除反映川普喜好，也象徵其領導力與威嚴。這份禮物由文化財複製專家金鎭培製作，以6世紀初新羅時期現存最大、最華麗的「天馬塚金冠」為原型。

川普與李在明的會談將於國立慶州博物館舉行，會談前第一項正式行程是在傳統的吹打隊護衛下進入千年微笑廳，李在明將在現場迎賓，接著兩人一同前往博物館。除金冠以外，川普也將獲頒南韓最高榮譽「無窮花大勳章」，成為首位獲此榮譽的美國總統。

會談將以擴大午餐會談形式進行，午餐前菜更特別搭配象徵川普在家鄉紐約成功故事的千島醬。除川普、李在明以外，韓美政府高層也將出席，預計討論貿易、投資、經濟安全合作、同盟現代化、朝鮮半島和平等韓美同盟全方位發展方向。