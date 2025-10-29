川普稱「台灣就是台灣」親曝這點最棒　川習會不一定談到台灣

▲美國總統川普29日飛往南韓途中接受媒體採訪表示，不確定川習會是否會談到台灣。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普29日從日本搭機飛往南韓，根據白宮的直播內容，川普認為，他將與中國國家主席習近平舉行一場很棒的會晤，這趟南韓行程的重點將放在與習近平的會晤上，不確定兩人是否會談及台灣議題，「我不確定他是否會想問起此事，他可能想問，但也沒什麼好問。台灣就是台灣」。

CNN指出，台灣議題是美中關係最棘手議題之一，川普曾對相關提問避而不談，稱不想製造任何複雜情況。川普在飛往南韓途中也出現類似做法，把話題從台灣議題轉向台灣晶片製造。

川普說，「關於台灣最棒的部分，而且他們也明白這一點，就是我們正把許多晶片製造商帶到美國本土。如果你看看世界上排名第一的晶片製造商，他們正在亞利桑那州建造一座巨大的工廠。我認為，在兩年之內，我們將占據晶片市場40%到50%」。

另外，川普也明確表示，這趟亞洲行不會與北韓領導人金正恩會面，「我認為他們會希望見面，我也希望」，將在不久之後的某個時間點會晤金正恩。川普這番話暗示接下來有可能會為此再度訪問亞洲，「我一直以來都與他們保持著非常良好的關係。如你所知，我的行程非常緊湊，但在某個時候我會會面，我期待著（與金正恩）會面」。