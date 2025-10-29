　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安倍昭惠親贈川普「金字和平畫」　重現兩人深厚情誼

▲▼安倍昭惠當面贈送川普自創畫作。（圖／翻攝自X／@MargoMartin47）

▲安倍昭惠當面贈送川普自創畫作。（圖／翻攝自X／@MargoMartin47）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普29日於東京會見日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠，這是雙方自2024年12月於川普位於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）官邸會面後，再度見面。安倍昭惠特地親手贈送一幅題為「和・PEACE」的自創畫作，象徵祈願和平。

根據白宮新聞聯絡顧問馬丁（Margo Martin）在社群平台X發布的照片，川普（Donald Trump）與安倍昭惠並肩而立，手中共同持著這幅以綠、紅、藍、黑等色彩構成、並以金色書寫「和平」字樣的作品。

馬丁也在貼文中寫道，「川普總統與安倍夫人會面，並獲贈她所創作的美麗藝術品，這幅作品傳遞出獻給和平締造者的訊息。」

川普在結束美軍橫須賀基地演說後，特地安排此私人會面。安倍昭惠表示，希望透過藝術向川普表達「和平的心意」。

川普與安倍晉三生前私交甚篤，兩人任內多次會晤，關係密切。安倍於2020年卸任首相，2022年7月在奈良市街頭演說時不幸遭槍擊身亡，震撼日本社會。

本案也於28日首次開庭，45歲嫌犯山上徹也在法庭上當庭認罪。

10/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／男嬰遭丟排水溝亡　25歲生母落網
快訊／中職正式公告自由球員！　21位列A級
凌晨2點才睡！　大谷翔平挨轟懊悔：沒做到最理想
90歲嬤遭兒裝袋丟山坡　驗屍結果曝
快訊／豬瘟爆發後出國　「隔空看診」獸醫佐回來了
快訊／大谷翔平吞敗投！　藍鳥系列賽扳平
騙「18禁挑戰」有獎金　2正妹遭猥褻性侵
「知台派」任國台辦新發言人　經濟局長彭慶恩今首秀

