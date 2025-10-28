白宮證實了！　高市早苗提名川普「角逐諾貝爾和平獎」

▲高市早苗提名川普角逐諾貝爾和平獎。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）28日證實，日本首相高市早苗已正式告訴美國總統川普（Donald Trump），將提名他角逐諾貝爾和平獎。

根據白宮說法，高市是最新一位公開提名或表示川普應該獲獎的世界領袖。CNN報導指出，這樣的舉動在國際間並非首例，近年來不少國家領袖都透過提名方式表達對川普的支持，而這樣的策略往往出現在雙邊貿易談判期間，被視為一種外交上的「示好」。

事實上，不只是日本，柬埔寨總理洪瑪奈（Hun Manet）8月曾公開表示，因川普在調停柬埔寨與泰國邊境衝突中發揮關鍵作用，他已提名川普角逐諾貝爾和平獎，並特別感謝川普將對柬埔寨進口的關稅大幅降至19%。

此外，巴基斯坦政府6月也宣布，將推薦川普爭取該獎，以表彰他在緩解印巴衝突上的貢獻；以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則於7月透露，他也已提交提名。

今年的2025年諾貝爾和平獎最終由委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）獲得，挪威諾貝爾委員會指出，她在日益加深的黑暗中，仍讓民主之火持續燃燒；不過，由於接連不斷的死亡威脅，馬查多目前被迫藏匿行蹤。

對此，白宮當時曾批評，諾貝爾委員會忽視川普推動和平的努力，顯示該機構將政治置於和平之上。據了解，2025年和平獎的提名截止日為1月底，也正是川普展開第二任期的同一個月。