到日本玩別亂花！　超稀有「2000日圓紙鈔」拍賣價飆漲60倍

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本一張2000日圓紙鈔11日在第125屆「銀座」拍賣會上，竟以12萬日圓成交，達到面額的60倍，因其序號為「N222222P」全數字連號，加上屬於初期發行的版本，使收藏價值翻漲。專家分析，由於停止印製後流通量逐年減少，2000日圓紙鈔收藏溢價將持續攀升。

日媒《All About》報導，2000日圓紙鈔於2000年為紀念沖繩G8高峰會及千禧年發行，正面圖案為沖繩守禮門，但早在2003年就停止印製。儘管目前仍有部分在市面流通，但隨著行動支付普及和支援ATM減少，流通量持續下滑。

此次2000日圓紙鈔拍出天價的原因在於連號，數字全為2且序號開頭僅有單一英文字母N，代表是初期發行的版本，稀有度更高。加上紙鈔保持未使用狀態，在收藏市場格外搶手，最終含手續費共以13萬9800日圓（約新台幣2.8萬元）成交。

專家分析，2000日圓紙鈔發行量本就稀少，且未來流通量恐怕進一步減少，收藏溢價可望持續上升。目前民眾仍可到銀行或郵局窗口兌換取得，沖繩地區ATM也有機會提領到2000日圓紙鈔，收藏愛好者也可把握機會入手未使用過的全新紙鈔。