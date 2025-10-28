　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

秋田縣野熊頻襲釀50傷！　知事急請「自衛隊支援」捕捉

記者張方瑀／綜合報導

日本秋田縣近日頻傳熊襲擊事件，受害人數已突破50人。面對地方人力資源吃緊、難以控制災情，秋田縣知事鈴木健太28日上午親自前往防衛省，正式向防衛大臣小泉進次郎請求派遣自衛隊協助捕捉熊隻。小泉形容當前為危機性的情況，並表示將派遣陸上自衛隊聯絡官前往秋田縣廳，展開協調作業。

綜合日媒報導，岩手與秋田地區近期接連傳出熊襲事件。岩手縣一關市67歲男子27日在自宅遭熊攻擊身亡，連飼犬也被咬死。同日上午，秋田市稻田旁側溝又發現一具疑似遭熊襲擊的女性遺體。這是繼24日東成瀨村4人遭熊攻擊、造成1死3重傷後，又一起疑似野熊襲擊事件。

秋田縣知事鈴木健太坦言，面對接連發生的人身攻擊事件，秋田縣已動員地方獵友會進行捕捉作業，並設置電圍欄防範，但仍無法有效防止事故發生，「但這已經超出我們的能力範圍，希望能借助自衛隊的力量。」他計畫28日前往防衛省，親自向防衛大臣小泉提出正式請求。

對此，小泉回應，自衛隊的首要任務是守護國民的生命與生活，並坦言目前的狀況確實嚴峻，將與秋田縣政府緊密合作，「儘速研擬對策，讓安全與安心重回地方。」

小泉也提到，過去陸上自衛隊曾在北海道與高知縣協助撲殺鹿群，包含以直升機監測動向及以雪上車運送鹿隻，作為訓練的一環，這次若出動自衛隊，也將以不影響防衛任務為前提，「從能立即執行的事情開始著手。」

防衛省高層透露，正積極研議派遣方案，方向將以後勤支援為主。自衛隊員不會攜帶武器，而是協助陷阱運送、蒐集熊出沒資訊等任務，屬於後方支援性質，這與2011年北海道白糠町支援捕獲蝦夷鹿時的模式相似，並非實際參與射擊或捕殺。

10/27 全台詐欺最新數據

439 2 3435 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

日本秋田縣自衛隊小泉進次郎日韓要聞

