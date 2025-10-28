鄉長涉光電弊案還想赴日考察5天　「報告是廠商寫的」法官打臉

▲竹塘鄉長蔡碩任。（圖／翻攝自蔡碩任臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化、雲林爆發太陽光電開發弊案，多名地方首長與民代涉嫌收賄、圖利廠商，不法利益高達近4.5億元。案件目前仍在法院審理中。其中，彰化縣竹塘鄉長蔡碩任先前獲120萬交保，並遭限制出境，他日前以考察資源回收，須前往日本5天為由，向法院聲請暫時解除禁令。但法官認為沒有赴日考察的必要性，裁定他的聲請。

回顧這起引發社會關注的太陽光電弊案，主要涉及彰化縣竹塘鄉與雲林縣二崙鄉的開發案。檢方偵辦，竹塘鄉長蔡碩任被控利用職權，將光電廠土地租約延長至20年，使廠商得以收取台電高額躉購電費，不法利益高達近4.5億元，但蔡碩任到案後否認涉案。

由於案情複雜、犯罪所得龐大，檢方已對相關被告依貪污罪起訴，並具體求刑12年至8年不等有期徒刑。全案目前由彰化地院審理中，法院於今年7月裁定，對蔡碩任等6名被告延長限制出境、出海8個月。

涉案的竹塘鄉長蔡碩任日前委任律師向法院聲請，希望暫時解除114年11月9日至11月13日的出境限制，理由是他已規劃率團前往日本，考察「資源回收、環保、垃圾清運及垃圾分類」等業務。

不過，彰化地院審理後認為，雖然蔡碩任提出相關標案資料，但考察行程表中並未明確列出公務考察內容，且考察報告是由得標廠商負責撰寫，預計出國人數多達15人。法官認為，現有資料無法顯示蔡碩任參與的必要性，加上他涉案情節重大，仍有逃亡風險，因此駁回其聲請。