社會 社會焦點 保障人權

鄉長涉光電弊案還想赴日考察5天　「報告是廠商寫的」法官打臉

▲竹塘鄉長蔡碩任。（圖／翻攝自蔡碩任臉書）

▲竹塘鄉長蔡碩任。（圖／翻攝自蔡碩任臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化、雲林爆發太陽光電開發弊案，多名地方首長與民代涉嫌收賄、圖利廠商，不法利益高達近4.5億元。案件目前仍在法院審理中。其中，彰化縣竹塘鄉長蔡碩任先前獲120萬交保，並遭限制出境，他日前以考察資源回收，須前往日本5天為由，向法院聲請暫時解除禁令。但法官認為沒有赴日考察的必要性，裁定他的聲請。

回顧這起引發社會關注的太陽光電弊案，主要涉及彰化縣竹塘鄉與雲林縣二崙鄉的開發案。檢方偵辦，竹塘鄉長蔡碩任被控利用職權，將光電廠土地租約延長至20年，使廠商得以收取台電高額躉購電費，不法利益高達近4.5億元，但蔡碩任到案後否認涉案。

由於案情複雜、犯罪所得龐大，檢方已對相關被告依貪污罪起訴，並具體求刑12年至8年不等有期徒刑。全案目前由彰化地院審理中，法院於今年7月裁定，對蔡碩任等6名被告延長限制出境、出海8個月。

涉案的竹塘鄉長蔡碩任日前委任律師向法院聲請，希望暫時解除114年11月9日至11月13日的出境限制，理由是他已規劃率團前往日本，考察「資源回收、環保、垃圾清運及垃圾分類」等業務。

不過，彰化地院審理後認為，雖然蔡碩任提出相關標案資料，但考察行程表中並未明確列出公務考察內容，且考察報告是由得標廠商負責撰寫，預計出國人數多達15人。法官認為，現有資料無法顯示蔡碩任參與的必要性，加上他涉案情節重大，仍有逃亡風險，因此駁回其聲請。

10/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台股新增「2千金」！　兩檔刷新歷史天價
快訊／台中某校高中生3樓墜落　口鼻出血搶救
快訊／4縣市大雨特報　下到深夜
成功高中大停電！　緊急改遠距上課
快訊／記憶體股帶量衝！　2檔亮燈漲停
快訊／大谷翔平再敲長打！　道奇4：4扳平戰局
快訊／大陸公安對沈伯洋立案偵查！
快訊／超哥狠揍Toyz　最終判決出爐
台日鮮奶美味PK！　22款盲測研究出爐

強化日美同盟　高市早苗與川普簽署關稅協議

強化日美同盟　高市早苗與川普簽署關稅協議

日本首相高市早苗28日上午在東京元赤坂迎賓館，與美國總統川普（Donald Trump）舉行首次面對面的首腦會談。兩人確認將進一步強化日美同盟，並針對安全保障、經濟合作及地區局勢進行深入討論。高市在會中表明，日本將加速推動防衛力強化，並與美方舉行關稅協議相關文件簽署儀式，象徵雙方戰略與經貿關係進一步深化。

高市早苗今首會川普　聚焦5500億美元投資

高市早苗今首會川普　聚焦5500億美元投資

川普、德仁天皇隔6年再會　大讚山本由伸

川普、德仁天皇隔6年再會　大讚山本由伸

建立制度化交流、深化台日夥伴關係！　民進黨青年局首度訪日

建立制度化交流、深化台日夥伴關係！　民進黨青年局首度訪日

台灣設計展創783.9萬人次　民眾敲碗：演唱會要繼續辦

台灣設計展創783.9萬人次　民眾敲碗：演唱會要繼續辦

彰化蔡碩任日本考察竹塘光電弊案

