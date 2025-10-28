強化日美同盟！高市早苗宣布增防衛費　與川普簽署關稅協議

▲川普與高市早苗28日會晤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗28日上午在東京元赤坂迎賓館，與美國總統川普（Donald Trump）舉行首次面對面的首腦會談。兩人確認將進一步強化日美同盟，並針對安全保障、經濟合作及地區局勢進行深入討論。高市在會中表明，日本將加速推動防衛力強化，並與美方舉行關稅協議相關文件簽署儀式，象徵雙方戰略與經貿關係進一步深化。

高市在會前透過社群媒體發文向川普喊話，「歡迎來到日本！期待能與您共同討論，進一步強化偉大的日美同盟。」這次會談不僅是她上任以來首次與川普面對面交流，也是川普自2019年大阪G20峰會後、第二任政府時期的首次訪日，格外受到國際矚目。

在防衛議題上，高市明確表示日本將提前實現防衛費增加的目標，向川普展現日本主動強化防衛能力的決心。她強調，為維持印太地區穩定，日本不僅要深化日美合作，也要與韓國、澳洲、菲律賓等志同道合的國家緊密連動。

此外，雙方會談也涉及中國、俄羅斯等國際局勢發展，以及北韓綁架日本人問題。高市要求美方持續支持相關議題的解決，並就稀土等重要礦物的確保與供應鏈穩定達成共識。

會談結束後，雙方舉行關稅協議文件簽署儀式，確認先前承諾的對美投資與經貿協力將持續落實。此舉被外界視為川普政府與高市內閣在「強化同盟、安全自立、深化經濟」三方面邁出的關鍵一步。