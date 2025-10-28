「怪物梅麗莎」爆發睜眼　牙買加下令大規模疏散：可能危及性命

▲梅麗莎颶風爆發性增強，結構完美。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

梅麗莎（Melissa）颶風暴風增強為5級颶風，且以接近人類步行的速度緩慢地移動，即將侵襲牙買加，預估其暴風圈將帶來致災性洪水、山崩與危及生命的破壞力，可能成成為自1851年有紀錄以來侵襲該島最強的颶風，當地已經發布大規模「強制疏散令」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，梅麗莎颶風幾乎呈現一個完美的圓形，颱風眼清晰可見，可見其威力巨大，眼內天氣相對平靜，周圍環繞著最猛烈強風的眼牆結構，截至目前，其眼牆仍在上演「閃電秀」，顯示颶風內存在大量雷暴活動，也意味著颶風強度還在增強。

美國國家海洋暨大氣總署NOAA指出，梅麗莎仍在增強、並靠近牙買加，近中心風速還有變強趨勢，且以人類的標準來看，梅麗莎過去的移動速度相當緩慢，幾乎是以人類步行的速度移動，正以每小時3英里（約5公里），也因其緩慢的速度，加上環境條件改善，使它在周末爆發性增強為5級颶風，也是大西洋有史以來第45個5級颶風。

根據牙買加歷史，自1851年有可靠紀錄以來，從未有5級颶風登陸過當地，已知影響最劇烈的一次是1988年的吉爾伯特4級颶風，摧毀了超過10萬棟房屋，造成45人死亡，這次當局啟動大規模疏散命令，呼籲居民前往政府設立的800個避難所，「去地勢高的地方，否則可能危及性命。」