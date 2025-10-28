美國陷黑暗時刻！　拜登批川普擴權：堅信民主別放棄希望

▲美國前總統拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統拜登（Joe Biden）近日公開警告，美國正處於黑暗時刻，但他同時呼籲民眾保持樂觀，不要因現任總統川普（Donald Trump）對言論自由的打壓與行政權擴張而放棄信念。

根據《美聯社》報導，現年82歲的拜登在完成前列腺癌放射治療後，首度於波士頓現身，並在「愛德華．甘迺迪學院」（Edward M. Kennedy Institute）接受終身成就獎時發表演說。他坦言，「我無法粉飾太平，這是黑暗的日子」，但仍相信美國終將「重新找回方向，變得更強、更智慧、更有韌性，只要我們保持信念」。

拜登指出，美國的力量來自於受限的總統權力、正常運作的國會及獨立的司法體系；然而，面對當前聯邦政府陷入史上第二長的停擺，他批評川普利用資金中斷之際，強化對政府的掌控。

他也提到，有許多人正堅持對抗政府壓力，包括辭職抗議的聯邦公務員、遭川普攻擊的大學與深夜節目主持人。「那些深夜主持人依然用幽默捍衛言論自由，明知自己的職涯可能因此毀掉。」

拜登最後強調，美國從來不是一個童話故事，而是在250年歷史中，不斷在危機與希望之間掙扎。他勉勵國人，「站起來吧，我們會再度前行。」

拜登於今年1月卸任後，目前正持續接受癌症治療，預計下月將於奧馬哈（Omaha）出席內布拉斯加州民主黨（Nebraska Democratic Party）活動。