LIVE／亞州行第二站！　川普、高市早苗首次會晤

記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗與美國總統川普（Donald Trump）將於28日上午在東京港區的迎賓館赤坂離宮舉行首次面對面會談，隨後，川普、高市將共同搭乘美國總統專用直升機，飛往位於神奈川縣橫須賀市的美國海軍橫須賀基地，在現場進行演說。

另外，川普將於28日下午出席與日本財經界人士的晚宴，並預計29日離開日本、飛往南韓。

▲日本首相高市早苗將於28日上午在東京與美國總統川普舉行首次面對面會談。（組圖／路透）



日媒報導指出，高市預計向川普傳達日本政府強化防衛能力的方針。由於川普長期主張盟國在安全保障上的負擔不夠，高市將說明日本已啟動安全政策的大規模改革，包括在明年修訂《國家安全保障戰略》等3份主要防衛文件，並將原定於2027年度達成「防衛費及相關經費占GDP 2%」的目標提前至今年度落實。

此外，雙方也將討論關稅協議履行的進展，並在會後舉行簽署儀式，預計將以文件確認日本對美國5500億美元的投資計畫，確保雙邊經濟合作穩健推進。

高市希望藉此次會談，不僅建立與川普的個人信任關係，也再次確認日美同盟的重要性，並在安全保障與經濟合作等領域全面加強夥伴關係。

此次隨行來日的美方高層包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。預計雙方閣員將簽署多項合作備忘錄，其中造船領域的協議特別針對中國在全球市場的擴張，雙方將確認共同強化造船能力，以維護產業競爭力。