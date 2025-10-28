挺台立場不變！　蓋拉格：台灣不會成美中籌碼

▲美國前聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）27日出席華府中國論壇時強調，共和黨支持台灣自我防衛的立場從未改變，協助台灣成為多刺「豪豬」已是跨黨派共識。他直言，不認為美國內部有人有意讓台灣淪為美中「大交易」的籌碼，「我看不出美國有那樣的意願。」

根據《中央社》報導，蓋拉格曾任美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」首任主席，任內推動多項應對北京挑戰的行動，包括防止中國竊取關鍵技術、強化供應鏈安全等議題。委員會成立不久，他便低調訪台，與時任總統蔡英文會面，之後在2024年2月再度率團訪問。

他受訪時重申，共和黨對台政策延續美國「協助台灣自我防衛」的原則，這項立場獲得跨黨派支持，目標是強化台灣防衛韌性，「打造出讓敵人不敢輕易進犯的豪豬。」

▲時任副總統賴清德接見「美國聯邦眾議院『美國與中國共產黨戰略競爭』特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）訪問團。（圖／總統府提供）



對於外界憂心台灣成為美中談判籌碼，蓋拉格表示並不擔心，「在美國國內，我看不到這樣的傾向或興趣。」但他也提醒，政治領袖必須不斷向美國民眾說明「為何台灣的重要性與美國息息相關。」

蓋拉格引用俗語指出，「拉斯維加斯法則不適用於台灣，發生在台灣的事，不會只留在台灣。」他強調，台灣是中共試圖支配印太、乃至全球的第一步，「習近平寧可不開戰就拿下台灣，他正積極推動政治戰與認知戰。」

他進一步表示，台灣在對抗外國干預方面經驗豐富，應更積極揭露中國如何利用非軍事手段試圖控制台灣，「從總統到數位發展部長，每個領導人都該讓世界聽見真相」。他也呼籲，美國應傾聽並回應台灣，而非視而不見。

曾是美軍陸戰隊反情報官的蓋拉格，退伍後轉戰政壇，成為共和黨新星，去年宣布離開國會，目前擔任美國國防數據分析公司「帕蘭泰爾技術公司」（Palantir）國防部門主管。該公司與美國FBI、CIA及國土安全部等長期合作，並傳出曾協助美方擊殺恐怖首腦賓拉登（Osama bin Laden），讓這間企業更添神祕色彩。