又炸KK園區！緬軍連4天「爆破詐騙集團」　碎片噴到泰國境內

▲緬軍再度轟炸KK園區的建築物。（圖／翻攝thaipbs.or.th）

記者吳美依／綜合報導

緬甸軍方近日大舉掃蕩全球詐騙集團據點「KK園區」，26日再度炸毀園區內建築物，而這已是10月24日以來連續第4次爆破行動。

Thai PBS、泰國民族報報導，KK園區位於緬甸克倫邦貿易重鎮妙瓦底（Myawaddy），長期以中資投資項目作為掩護，實際上經營跨國網路詐騙。

當地時間26日下午5時25分，KK園區內的建築物再度被緬軍轟炸，爆炸威力強大，碎片甚至飛越國界，掉落位於對岸泰國達府（Tak）美索縣（Mae Sot）的民宅。

泰國第三軍區司令沃拉提中將（Worathep Bunya）表示，「這些爆炸是緬甸地面部隊的拆除作業，而非無人機攻擊，距離邊界約500公尺」，已對邊境村民進行安撫宣導。

▲緬軍近期大力掃蕩KK園區。（圖／達志影像／美聯社）



緬軍這一波強力掃蕩行動，不僅炸毀多棟建築物，也迫使大批外籍人士倉皇逃離，就連鄰近的緬甸城鎮水溝谷（Shwe Kokko）與泰昌（Tai Chang）等詐騙據點也出現逃亡潮。

根據達府邊防指揮中心統計，截至27日已有1525名外國人渡過莫艾河（Moei River）逃到泰國，包含男性1275人、女性250人。其中又以印度籍482人最多，其次依序為菲律賓220人、中國193人、越南135人及衣索比亞133人。

沃拉提中將預期還會有更多外籍人士湧入泰國，泰國相關單位已準備臨時收容所，協調人道主義援助，同時監控緬軍掃蕩行動的後續發展，並且將與國安會商討管理程序及預算需求。