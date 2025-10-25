　
不只太子集團陳志！　又1柬埔寨詐團高層爆曾「免簽入境台灣」

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲ 王曉燕在倫敦持有的豪宅包括「金絲雀碼頭」的住宅摩天大樓59樓。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合報導

英美聯手打擊跨國詐騙，調查揭露除柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi）以外，還有一名犯罪集團高層朱忠彪，也曾持柬國護照免簽入境台灣，其所屬的金北集團（Jin Bei Group）如今受到國際制裁。

根據《中央社》，荷蘭跨國調查媒體網絡「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）最新報導指出，朱忠彪原為中國公民，2017年取得柬埔寨國籍後改名為Jack Zhu，隔年又與妻子王曉燕一同取得賽普勒斯國籍。記者了解，朱忠彪曾利用柬國護照享免簽待遇進入台灣。

此次國際打詐行動鎖定以柬埔寨為據點的大型犯罪網絡，該集團首腦陳志來自中國福建，曾出入台灣至少10次。而朱忠彪身為集團關鍵人物，擔任金北集團董事長，旗下經營多家賭場和詐騙基地。

調查發現，朱忠彪在杜拜曾擁有至少29處高級房產，妻子王曉燕則在倫敦持有5間豪宅，以她成立的Fuheng Wang Group公司名義購置不動產。

英美宣布制裁以前，朱忠彪已因洗錢等罪行被中國通緝。賽普勒斯政府去年5月也宣布撤銷朱忠彪、王曉燕和一名小孩等一家3口的「黃金護照」，即外籍人士透過投資該國換取公民身分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

