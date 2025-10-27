詐團冒充抖音客服　他照做下載App「痛失212萬」

▲有詐騙集團假冒「抖音客服」，引導受害者下載遠端控制類App，再趁機轉移帳戶存款。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

中國各地近日陸續傳出「抖音客服」詐騙案件，許多受害者接到自稱抖音客服的電話，以「需關閉訂閱服務、避免被扣款」為由，引導下載惡意程式，隨後再透過程式遠端控制手機，轉移受害者銀行帳戶裡的存款。其中，有男子乖乖依照客服人員指示，結果痛失212萬元存款。

根據《平安北京》報導，一名餘姓男子10月間收到一封包裹取件簡訊，但去取件時卻找不到包裹，於是撥打簡訊中的電話查詢。電話接通後，對方自稱是抖音客服，說他此舉開通了「月付」功能，如果不關閉，將每月自動扣款人民幣800元（約新台幣3465元）。

餘男要求關閉服務，並依所謂「客服人員」指示下載一款App，不料手機突然變成黑畫面，無論如何點擊螢幕都無法進行操作，等到手機恢複時，他才發現銀行帳戶裡的人民幣49萬元（約新台幣212萬元）已被通通轉走。

無獨有偶，另一名張姓女子近日也遇到同樣手法，當時自稱「抖音客服」的人來電，稱她開通了試用期1年的直播服務，若不取消，到期將收取每年人民幣1000元（約新台幣4331元）的費用。張女一聽馬上要求取消，並經「客服人員」引導下載一款名為「某某服務助理」的App。

隨後，「客服人員」要求她開啟免密碼支付，還解釋取消訂閱服務的過程中會黑畫面1至2分鐘，請她耐心配合人臉辨識驗證。手機恢復後，張女還未意識到受騙上當，直到接到反詐中心電話通知，她查看銀行帳戶，才發現自己人民幣24萬元（約新台幣104萬元）的存款已不翼而飛。

當地警方呼籲，詐騙集團常假冒短影音、電商等平台客服，以解決問題為由，誘導受害人下載遠端控制類App，請民眾務必提高警覺，切勿輕信陌生來電，若發現可疑情況，應立即停止操作並報警。