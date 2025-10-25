老婦遭詐騙近40萬！　掏空存款「買黃金」意外大賺217萬

▲ 婦人聽信詐騙集團話術，將手邊現金都用來購買黃金。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國一名70歲老婦人遭詐騙集團騙取41萬泰銖（約新台幣38.7萬元），歹徒還說服她將剩餘存款用來購買金條，沒想到因黃金價格飆漲，竟意外賺進230萬泰銖（約新台幣217萬元）。

據泰媒Ch7HD News報導，這名婦人起初接到詐騙電話，對方聲稱她的銀行帳戶涉及洗錢案，要求她轉帳至香港帳戶。當婦人轉出41萬泰銖後，帳戶隨即遭銀行凍結，詐騙集團便建議她改用現金購買黃金。

婦人在歹徒指示下，陸續投入1400萬泰銖（約新台幣1320萬元）現金購買金條，後來察覺有異於17日報警求助，警方隨即設局逮捕嫌犯。

婦人18日依詐騙集團指示，將黃金裝入奶粉罐前往交易地點，便衣警察則偽裝成外送員和計程機車司機埋伏現場，成功逮捕一名持觀光簽證入境的香港籍男子，負責向被害人收取財物。

案件落幕後，婦人將累積的黃金全數出售，由於9、10月間國際貴金屬價格上漲約15%，她最終獲得1670萬泰銖（約新台幣1575萬元），扣除被騙的41萬泰銖，仍賺進230萬泰銖，且她幾乎在黃金價格歷史高點脫手，此後金價已回跌逾6%。