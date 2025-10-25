　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

26歲女模「在泰被綁架」慘死？泰政府公開出境畫面　揭反轉真相

▲▼ 26歲女模「在泰被綁架」慘死？泰政府公開出境畫面　揭反轉真相。（圖／翻攝自X）

▲泰國移民局公開薇拉出境時的畫面。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

白俄羅斯26歲模特兒薇拉·克拉夫佐娃（Vera Kravtsova）9月前往泰國曼谷工作，隨後在緬甸遭活摘器官殺害，震驚各界。如今事件再有新進展，泰國移民局22日首度回應外界質疑，強調經調查確認該名女子並非在泰國被綁架，並公開出境監視器畫面證明，死者是自主搭機離境。

▲▼ 26歲女模「在泰被綁架」慘死？泰政府公開出境畫面　揭反轉真相。（圖／翻攝自X）

根據最初報導，家屬指出，薇拉原本計劃9月前往曼谷發展模特兒事業，卻在抵達泰國後被綁架至緬甸境內的詐騙集團據點。詐騙集團強迫她在交友網站註冊假帳號，專門鎖定經濟條件優渥的外國男性進行感情詐騙。

消息人士透露，薇拉的「工作內容」包括保持美貌、服侍主人，並透過交友軟體詐騙有錢男性。她自10月4日起與家人失去聯繫，只因詐騙業績未達標準，竟直接被園區轉賣給器官販賣集團而慘遭殺害。薇拉被活摘器官，屍體則隨即被焚燒滅證。

▲▼ 26歲女模「在泰被綁架」慘死？泰政府公開出境畫面　揭反轉真相。（圖／翻攝自X）

消息曝光後，引發各界關注，而泰國移民局發言人瓊隆少將（Pol Maj Gen Choengron Rimpadee）表示，根據機場監視器畫面顯示，薇拉9月14日抵達素萬那普機場後，在9月20日上午7時20分自行搭乘泰航TG301班機前往緬甸仰光，「通關過程完全未見任何被脅迫或壓力的跡象」。

他強調，薇拉是獨自通過自動通關系統離境，否認她在泰國被綁架，但也承認其後續在緬甸境內遭詐騙集團殺害並販賣器官的殘忍罪行已超出泰國執法範圍。他說，「這些殘忍事件發生在該名模特兒飛往緬甸之後，泰國警方無法得知當地狀況，因為這超出我們的管轄權限」。不過目前泰國移民局已將相關證據移交給駐泰白俄羅斯領事館處理。

瓊隆少將透露，泰國移民局已建立防範措施，避免外國人遭詐騙集團欺騙，同時防止犯罪分子利用免簽入境，2025年至今已有約3.4萬人遭拒絕入境。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泰總理要求：取消演唱會、娛樂活動　全國服喪90天
鄭志偉問：金鐘頒獎怎會找上我？　曾寶儀超暖留言被讚爆
蔡英文PO文響應同志遊行　驚見名嘴留言「我們也要結婚了」
道奇慘敗！　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你
川普親口證實：將和習近平談台灣問題

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／泰宣布「全國服喪90天」！　總理籲：取消演唱會、娛樂活動

永不放棄！川普登機前再度表明「想見金正恩」　北韓詭異動向曝光

佛州迪士尼10天連3死！男飯店內身亡　房客被警告「別看窗外」

川普「匿名好友」豪捐42億！　五角大廈證實收了：支付美軍薪水

貿易戰還是休戰？川普啟程亞洲行「川習會」成焦點　成果充滿變數

川普出發亞洲行！　親口證實：將和習近平談台灣

英國國會共諜案　官員證詞依據政策未稱中國是敵人

26歲女模「在泰被綁架」慘死？泰政府公開出境畫面　揭反轉真相

川普拆除白宮東翼「計畫興建宴會廳」　遊客震驚：難以置信

釜山行！川普、習近平下周四會談　美中互控違約「重演貿易戰火」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭　對遊客露齒做鬼臉：ㄌㄩㄝ

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

快訊／泰宣布「全國服喪90天」！　總理籲：取消演唱會、娛樂活動

永不放棄！川普登機前再度表明「想見金正恩」　北韓詭異動向曝光

佛州迪士尼10天連3死！男飯店內身亡　房客被警告「別看窗外」

川普「匿名好友」豪捐42億！　五角大廈證實收了：支付美軍薪水

貿易戰還是休戰？川普啟程亞洲行「川習會」成焦點　成果充滿變數

川普出發亞洲行！　親口證實：將和習近平談台灣

英國國會共諜案　官員證詞依據政策未稱中國是敵人

26歲女模「在泰被綁架」慘死？泰政府公開出境畫面　揭反轉真相

川普拆除白宮東翼「計畫興建宴會廳」　遊客震驚：難以置信

釜山行！川普、習近平下周四會談　美中互控違約「重演貿易戰火」

《暴君的廚師》潤娥同款麂皮包熱搜！加碼5款平價大容量推薦秋冬最百搭

【周焦點】台製TOYOTA 7人座將量產　第6代RAV4 90萬起　進口電車百萬內

北返車潮提早湧現！國5北上塞了　國道下午13處地雷

快訊／泰宣布「全國服喪90天」！　總理籲：取消演唱會、娛樂活動

永不放棄！川普登機前再度表明「想見金正恩」　北韓詭異動向曝光

佛州迪士尼10天連3死！男飯店內身亡　房客被警告「別看窗外」

救移工孕婦背百萬呆帳！台大名醫「曝真相」改口了：會捐款

學霸女星驚爆「結了3次婚」！　新郎都是同一人：每一次都感動

藍鳥22歲新秀史上第二年輕先發　三振大谷翔平直呼：那一刻太酷了

批盧市府「逢龍必反」推翻廚餘場釀豬瘟破口　林佳龍：錯誤決策代價

大聲曝「從來沒去過《偶運會》」　鄭容和虧：BIGBANG不上也沒差

國際熱門新聞

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

泰王太后離世！BLACKPINK演唱會添變數

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

即／泰國王太后病逝　享壽93歲

19歲青年斬首45歲媽媽男友　兇手妹返家驚見斷頭

台菲混血正妹網紅猝逝！年僅19歲

台灣透過MEGA陣營向川普喊話　白宮支持

菲參謀總長：中國若動武，菲律賓難倖免

川習會前放大絕！　美對中啟動301調查

柬埔寨又1詐團高層爆曾「免簽入境台灣」

通膨溫和、降息希望再增　美股收472點創新高

13歲童吞下100顆磁鐵！腸子吸成四條鏈壞死

鬥雞攻擊「飼主下體」奪命

吃多力多滋遭AI誤判持槍　學生被包圍上銬

更多熱門

相關新聞

柬埔寨又1詐團高層爆曾「免簽入境台灣」

柬埔寨又1詐團高層爆曾「免簽入境台灣」

英美聯手打擊跨國詐騙，調查揭露除柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi）以外，還有一名犯罪集團高層朱忠彪，也曾持柬國護照免簽入境台灣，其所屬的金北集團（Jin Bei Group）如今受到國際制裁。

2台女赴日「假扮警察」詐騙高齡婦遭逮

2台女赴日「假扮警察」詐騙高齡婦遭逮

ATM夜間「限領1萬」擴大全台百間郵局　中華郵政防堵車手再出招

ATM夜間「限領1萬」擴大全台百間郵局　中華郵政防堵車手再出招

泰王太后離世！BLACKPINK演唱會添變數

泰王太后離世！BLACKPINK演唱會添變數

罕病女遭詐30萬　女大生車手下場慘了

罕病女遭詐30萬　女大生車手下場慘了

關鍵字：

泰國模特兒活摘器官緬甸詐騙東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

即／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

逸祥婚禮席開50桌守貞5年新娘減重45公斤

泰王太后離世！BLACKPINK演唱會添變數

更多

最夯影音

更多
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面