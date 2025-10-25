26歲女模「在泰被綁架」慘死？泰政府公開出境畫面　揭反轉真相

▲泰國移民局公開薇拉出境時的畫面。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

白俄羅斯26歲模特兒薇拉·克拉夫佐娃（Vera Kravtsova）9月前往泰國曼谷工作，隨後在緬甸遭活摘器官殺害，震驚各界。如今事件再有新進展，泰國移民局22日首度回應外界質疑，強調經調查確認該名女子並非在泰國被綁架，並公開出境監視器畫面證明，死者是自主搭機離境。

根據最初報導，家屬指出，薇拉原本計劃9月前往曼谷發展模特兒事業，卻在抵達泰國後被綁架至緬甸境內的詐騙集團據點。詐騙集團強迫她在交友網站註冊假帳號，專門鎖定經濟條件優渥的外國男性進行感情詐騙。

消息人士透露，薇拉的「工作內容」包括保持美貌、服侍主人，並透過交友軟體詐騙有錢男性。她自10月4日起與家人失去聯繫，只因詐騙業績未達標準，竟直接被園區轉賣給器官販賣集團而慘遭殺害。薇拉被活摘器官，屍體則隨即被焚燒滅證。

消息曝光後，引發各界關注，而泰國移民局發言人瓊隆少將（Pol Maj Gen Choengron Rimpadee）表示，根據機場監視器畫面顯示，薇拉9月14日抵達素萬那普機場後，在9月20日上午7時20分自行搭乘泰航TG301班機前往緬甸仰光，「通關過程完全未見任何被脅迫或壓力的跡象」。

他強調，薇拉是獨自通過自動通關系統離境，否認她在泰國被綁架，但也承認其後續在緬甸境內遭詐騙集團殺害並販賣器官的殘忍罪行已超出泰國執法範圍。他說，「這些殘忍事件發生在該名模特兒飛往緬甸之後，泰國警方無法得知當地狀況，因為這超出我們的管轄權限」。不過目前泰國移民局已將相關證據移交給駐泰白俄羅斯領事館處理。

瓊隆少將透露，泰國移民局已建立防範措施，避免外國人遭詐騙集團欺騙，同時防止犯罪分子利用免簽入境，2025年至今已有約3.4萬人遭拒絕入境。