政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Meta累罰1850萬！數發部點名原因　呼籲改電子公文加速下架

▲▼數發部,數位發展部。（圖／翻攝自Google Maps）

▲Meta詐騙廣告下架慢，數發部已累計開罰1850萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳瑩欣、董美琪／綜合報導

打擊詐騙是現行政府重要施政目標之一，中央與地方攜手合作防堵詐騙。數位發展部（簡稱數發部）已建置「網詐通報查詢網」，讓民眾、中央及地方各級機關可即時提報疑似詐騙資訊，加速廣告下架與查核流程。

自113年7月31日《打詐專法》公布以來，台北市政府積極配合政策，自114年5月起幾乎每隔一至兩天即以紙本公文通知Meta，要求下架該市查獲的詐騙廣告。北市府並於6月18日及7月14日兩度通報數發部，指出Meta未能於24小時內下架違規內容，要求依法開罰。

數發部接獲通報後，於7月30日召開跨部會會議，邀集檢警調與台北市政府及Meta共同研商。經會中討論，確認Meta存在系統性處理缺失，遂依法裁罰新台幣250萬元，並要求限期改正。累計至今，數發部已對Meta裁罰金額達1850萬元。

會中也發現，台北市政府以紙本方式寄送公文，未附電子檔案，導致Meta需人工輸入英數混合字串網址（如「1」、「I」、「l」或「0」、「O」等）時，易發生辨識錯誤，影響下架效率。為解決此問題，數發部除要求Meta改善紙本公文處理流程外，並於8月5日召開會議，邀集Meta等四大網路廣告平台、台北市及各縣市政府討論電子化通報方案。

經各方達成共識，未來將推動以電子簽章公文、電子郵件或光碟等方式同步提供通報資料，以提升處理速度與準確性。數發部已自9月1日起開放地方政府使用「網詐通報查詢網」電子通報，目前台北市、台中市及嘉義市均已採用此新制，成功協助Meta加速下架詐騙廣告。

數發部強調，電子通報效率明顯優於紙本作業，未來將持續與台北市政府及Meta溝通協調，善用數位科技強化詐騙防制流程，縮短處理時間、減少人工作業，共同打造更安全的網路環境。

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北101美食街晚間發生攻擊案件！　兇手快閃離開
阿雅11歲女兒「買鞋看價錢就放棄」　成熟金錢觀獲讚：很有想法
注意！「3類人」11／4起LINE不能用了
告別顏正國！　鋼鐵爸「落下男兒淚」鞠躬道謝

老婦遭詐騙近40萬　竟意外大賺217萬

老婦遭詐騙近40萬　竟意外大賺217萬

泰國一名70歲老婦人遭詐騙集團騙取41萬泰銖（約新台幣38.7萬元），歹徒還說服她將剩餘存款用來購買金條，沒想到因黃金價格飆漲，竟意外賺進230萬泰銖（約新台幣217萬元）。

26歲女模在泰被綁慘死？出境畫面揭反轉真相

26歲女模在泰被綁慘死？出境畫面揭反轉真相

柬埔寨又1詐團高層爆曾「免簽入境台灣」

柬埔寨又1詐團高層爆曾「免簽入境台灣」

2台女赴日「假扮警察」詐騙高齡婦遭逮

2台女赴日「假扮警察」詐騙高齡婦遭逮

ATM夜間「限領1萬」擴大全台百間郵局　中華郵政防堵車手再出招

ATM夜間「限領1萬」擴大全台百間郵局　中華郵政防堵車手再出招

關鍵字：

詐騙數發部Meta電子公文

