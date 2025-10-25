Meta累罰1850萬！數發部點名原因　呼籲改電子公文加速下架

▲Meta詐騙廣告下架慢，數發部已累計開罰1850萬元。（圖／翻攝自Google Maps）



記者陳瑩欣、董美琪／綜合報導

打擊詐騙是現行政府重要施政目標之一，中央與地方攜手合作防堵詐騙。數位發展部（簡稱數發部）已建置「網詐通報查詢網」，讓民眾、中央及地方各級機關可即時提報疑似詐騙資訊，加速廣告下架與查核流程。

自113年7月31日《打詐專法》公布以來，台北市政府積極配合政策，自114年5月起幾乎每隔一至兩天即以紙本公文通知Meta，要求下架該市查獲的詐騙廣告。北市府並於6月18日及7月14日兩度通報數發部，指出Meta未能於24小時內下架違規內容，要求依法開罰。

數發部接獲通報後，於7月30日召開跨部會會議，邀集檢警調與台北市政府及Meta共同研商。經會中討論，確認Meta存在系統性處理缺失，遂依法裁罰新台幣250萬元，並要求限期改正。累計至今，數發部已對Meta裁罰金額達1850萬元。

會中也發現，台北市政府以紙本方式寄送公文，未附電子檔案，導致Meta需人工輸入英數混合字串網址（如「1」、「I」、「l」或「0」、「O」等）時，易發生辨識錯誤，影響下架效率。為解決此問題，數發部除要求Meta改善紙本公文處理流程外，並於8月5日召開會議，邀集Meta等四大網路廣告平台、台北市及各縣市政府討論電子化通報方案。

經各方達成共識，未來將推動以電子簽章公文、電子郵件或光碟等方式同步提供通報資料，以提升處理速度與準確性。數發部已自9月1日起開放地方政府使用「網詐通報查詢網」電子通報，目前台北市、台中市及嘉義市均已採用此新制，成功協助Meta加速下架詐騙廣告。

數發部強調，電子通報效率明顯優於紙本作業，未來將持續與台北市政府及Meta溝通協調，善用數位科技強化詐騙防制流程，縮短處理時間、減少人工作業，共同打造更安全的網路環境。