大陸 大陸焦點 特派現場

中美經貿談判之際　謝鋒：大陸經濟有能力應對內外部風險挑戰

▲▼大陸駐美國大使謝鋒。（圖／翻攝大陸駐美國大使館）

▲大陸駐美國大使謝鋒。（圖／翻攝大陸駐美國大使館）

記者陳冠宇／綜合報導

在中美於馬來西亞展開經貿談判之際，大陸駐美國大使謝鋒於出席一場活動時強調，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，有足夠能力和底氣應對各類內外部風險挑戰。

大陸駐美國大使館當地時間24日與大陸總台聯合舉辦「創新·開放·共享發展」全球對話會美國專場活動。謝鋒出席並發表主旨演講，針對剛剛閉幕的二十屆四中全會及審議通過的「十五五」規劃建議，與美國各界人士對話交流。

謝鋒表示，進入「十五五」，大陸將堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網路強國，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系；將優化提升傳統產業，培育壯大新興產業和未來產業，促進服務業優質高效發展，構建現代化基礎設施體系。

謝鋒提到，「十五五」時期將堅持擴大內需這個戰略基點，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，大力提振消費，擴大有效投資，建設強大國內市場，加快構建新發展格局。

謝鋒強調，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，有足夠能力和底氣應對各類內外部風險挑戰，未來將繼續擔當全球「穩定之錨」，為世界經濟發展提供可靠的動力源。

謝鋒強調，大陸將始終是世界發展的重要機遇；展現在世界面前的是：日益富裕的14億人支撐起的、不斷擴容升級的龐大消費市場，全球最完整的產業體系，快速崛起的全球創新策源地，城鎮化、產業升級、綠色轉型帶來的巨大潛力，不斷增長的教育、養老、醫療等服務需求。

10/25

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

今天10月25日是台灣光復80周年紀念日，大陸將在北京人民大會堂舉行「台灣光復80周年紀念大會」，邀請各界人士及台灣同胞代表出席。這是繼十年前舉辦「台灣光復70週年」活動後，再度以高規格形式舉行紀念。就在活動前夕，全國人大常委會首次以國家立法形式，於昨天24日表決通過設立每年10月25日為「台灣光復紀念日」，凸顯大陸在兩岸及國際輿論場上爭奪話語權的政治意涵。

