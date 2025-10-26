中國網友力捧！被封「統一女神」　鄭麗文：不傷大雅笑一笑就好

▲國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席當選人鄭麗文今（26日）赴花蓮縣黨部參加「團結大會」，與立法院黨團總召傅崐萁等在地黨公職齊聲高呼2028年要贏回執政權。被問到黨內人事老化、被封「統一女神」稱號等問題，鄭麗文回應，感謝4位副主席願意在最艱困的時候共同擔起這個重任；至於稱號，她認為，網路上面封號很多，網路本來就是個百花齊放、各種虛虛實實，對國民黨的鼓勵就虛心接受，錯誤、不實訊息，如果不傷大雅的話，有時候就笑一笑就好了。

鄭麗文說，自己邀請的4位副主席都有非常重大的任務、使命必須去完成，國民黨本來就是老幹新枝，在面臨現在青黃不接，甚至於是有人才斷層時刻，有些人要先穩住大局扛起重任，才能讓未來年輕人才、新血，能夠在舞台上面得到展現自己才能、吸取經驗歷練磨練的機會；組發會、文傳會都是經驗豐富、論述能力很強，相信可幫助國民黨作出非常優異成績，也是中生代扛起重任非常重要的代表。

對於中國社群平台中很多網友、小粉紅們發布的上千影片極力「捧鄭」，並擷取多則鄭麗文談論兩岸統一的畫面，大讚「統一女神」。鄭麗文則說，網路上面封號很多，網路本來就是個百花齊放、各種虛虛實實，對國民黨的鼓勵就虛心接受，錯誤、不實訊息，如果不傷大雅的話，有時候就笑一笑就好了。

鄭麗文還說，特別感謝傅崐萁、還有花蓮縣黨部舉辦的黨員團結大會，接下來有非常多艱困任務必須去完成，「不只是傅總召在黨團裡頭非常重要的第一線攻防，在花蓮縣，明年也要面臨非常重要的地方大選」，所以這次非常感謝花蓮縣黨部，展現花蓮團結跟士氣來迎接未來這些艱困的任務和挑戰。