陸中紀委一日連敲「三虎」　國家國防科技工業局前副局長也落馬

▲大陸全國人大農業農村委員會前副主委蔣超良。（圖／翻攝揚子晚報）

記者魏有德／綜合報導

中共中紀委國監委25日同日公佈三名前高階官員遭查消息，包括全國人大農業與農村委員會前副主任委員蔣超良、中國一重集團原副總經理陸文俊及國家國防科技工業局前副局長張建華。三人均被指嚴重違紀違法，最終遭到開除黨籍與公職（雙開），並移送司法機關偵辦。

中紀委通報顯示，經中共中央批准，中央紀委國家監委對十四屆全國人大常委會原委員、全國人大農業與農村委員會原副主任委員蔣超良嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

經查，蔣超良喪失理想信念，背棄初心使命，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排；在幹部選拔、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮品、禮金，並利用職權謀取私利，大搞權錢交易和家族式腐敗。最終，中共中央批准給予開除黨籍和公職處分，違紀所得全數收繳並移送檢方。

▲大陸一重集團前副總陸文俊。（圖／翻攝揚子晚報）

至於中國一重集團有限公司前黨委常委、副總經理陸文俊，同樣被查出喪失理想信念、對抗組織審查及收受巨額財物。通報指出，他在職期間利用職權為他人承攬業務、調整職務牟利，違反黨的政治與廉潔紀律。經研究決定，對其開除黨籍及公職，並依法移送司法機關偵辦。

▲大陸國家國防科技工業局前副局長張建華。（圖／翻攝揚子晚報）

同日落馬的還有大陸國家國防科技工業局前副局長張建華。調查發現，他違規收受禮金、接受宴請與旅遊安排，並利用職務影響為親屬牟利，在項目承攬、投資入股與行政審批中非法收受巨額財物。中紀委認定其嚴重違反組織與廉潔紀律，涉嫌受賄及利用影響力受賄犯罪，最終遭開除黨籍，取消相關待遇，並移送檢方審查起訴。

三起高官貪腐案件同日公佈，被視為中共中央持續強化反腐決心的訊號。分析指出，此波行動涉及政法、央企與軍工系統，顯示中紀委正針對重點領域持續新一輪「打虎」行動。