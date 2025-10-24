陸從嚴整頓官場「不根治不罷休」　《十五五》規劃：對腐敗零容忍

▲ 中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中共四中會昨天23日落幕，一共有14名高層官員因作風不正被「雙開」，中共中央政策研究室主任江金權今（24日）解讀「十五五」規劃《建議》時指出，黨中央高度重視反腐倡廉建設，明確要求完善黨和國家監督體系，形成「不敢腐、不能腐、不想腐」一體推進的格局。他強調，反腐敗鬥爭要打好「攻堅戰、持久戰、總體戰」，保持「永遠在路上」的清醒與堅定，展現黨「對腐敗零容忍、不根治不罷休」的決心，並以全面加強黨的領導，為「十五五」乃至更長遠發展提供堅實政治保障。

中共中央將於今（24日）上午10時舉行新聞發佈會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。針對加強黨領導與整治官員清廉作風。中央政策研究室主任江金權表示，「堅持和加強黨的全面領導，是推進中國式現代化的根本保證」。圍繞鞏固黨中央集中統一領導、營造風清氣正的政治生態，《建議》作出一系列重大部署，為實現長治久安與高品質發展提供堅強政治保障。

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議10月20日至23日在北京召開，全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（以下簡稱《建議》），圓滿完成了各項議程。中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神。

▲ 中央政策研究室主任江金權喊話：黨對「腐敗零容忍、不根治不罷休」的堅定決心。（圖／翻攝 央視）

出席今天新聞發佈會，中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任莫高義主持會議，出席有中央政策研究室主任江金權；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀；國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔；科技部黨組書記、部長陰和俊同志；商務部黨組書記、部長王文濤同志；國家衛生健康委黨組書記、主任雷海潮。

中央政策研究室主任江金權先指出，「堅持和加強黨的全面領導，是推進中國式現代化的根本保證」。圍繞鞏固黨中央集中統一領導、營造風清氣正的政治生態，《建議》作出一系列重大部署，為實現長治久安與高品質發展提供堅強政治保障。

江金權指出，「完善黨中央重大決策部署落實機制，確保政令暢通、執行有力」，是確保中國式現代化行穩致遠的關鍵所在。他強調，要持續用黨的創新理論統一思想、意志與行動，同時發展黨內民主，健全民主集中制，堅持科學決策、民主決策、依法決策，讓黨的領導更加制度化、規範化、效能化。

▲ 何衛東（左後）、張又俠、李尚福（右後）因嚴重「違法違紀」陸續被雙開 。（圖／記者任以芳攝）

他進一步表示，「堅持正確用人導向，突出政治標準，樹立並踐行正確政績觀」，是建設高素質幹部隊伍的重要抓手。《建議》提出要完善幹部考核評價機制，對不勝任現職者及時調整，推動領導幹部能上能下常態化；同時加強教育培訓與實踐鍛鍊，提升現代化治理能力，做到嚴管與厚愛結合、激勵與約束並重，激發幹部幹事創業活力。

在基層治理方面，江金權強調，要「統籌推進各領域基層黨組織建設」，不斷增強政治功能與組織功能，充分發揮黨員的先鋒模範作用，提升基層黨組織在服務群眾、推動改革發展中的戰鬥堡壘作用。

江金權表示，作風建設是長期課題，要「鍥而不捨落實中央八項規定精神」，持續糾治形式主義、官僚主義，深入為基層減負，推進作風建設常態化長效化，讓幹部把更多精力放在抓落實、促發展上，以優良作風凝聚改革發展合力。

在反腐倡廉方面，《建議》明確要求要「完善黨和國家監督體系」，加強對權力配置與運行的規範與監督，形成「不敢腐、不能腐、不想腐」一體推進格局。江金權強調，要保持反腐敗「永遠在路上」的清醒與堅定，打好反腐敗鬥爭的攻堅戰、持久戰、總體戰，充分展現黨對「腐敗零容忍、不根治不罷休」的堅定決心。

他最後指出，全面加強黨的領導，既是政治上的根本要求，也是實現中國式現代化的最大底氣，將為「十五五」乃至更長遠的發展提供堅實政治保障。

