　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸從嚴整頓官場「不根治不罷休」　《十五五》規劃：對腐敗零容忍

▲▼ 中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神。出席今天新聞發佈會，中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任莫高義主持會議，出席有中央政策研究室主任江金權；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀；國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔；科技部黨組書記、部長陰和俊同志；商務部黨組書記、部長王文濤同志。 。（圖／翻攝 央視）

▲ 中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中共四中會昨天23日落幕，一共有14名高層官員因作風不正被「雙開」，中共中央政策研究室主任江金權今（24日）解讀「十五五」規劃《建議》時指出，黨中央高度重視反腐倡廉建設，明確要求完善黨和國家監督體系，形成「不敢腐、不能腐、不想腐」一體推進的格局。他強調，反腐敗鬥爭要打好「攻堅戰、持久戰、總體戰」，保持「永遠在路上」的清醒與堅定，展現黨「對腐敗零容忍、不根治不罷休」的決心，並以全面加強黨的領導，為「十五五」乃至更長遠發展提供堅實政治保障。

中共中央將於今（24日）上午10時舉行新聞發佈會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。針對加強黨領導與整治官員清廉作風。中央政策研究室主任江金權表示，「堅持和加強黨的全面領導，是推進中國式現代化的根本保證」。圍繞鞏固黨中央集中統一領導、營造風清氣正的政治生態，《建議》作出一系列重大部署，為實現長治久安與高品質發展提供堅強政治保障。

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議10月20日至23日在北京召開，全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（以下簡稱《建議》），圓滿完成了各項議程。中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神。

▲▼ 中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神。出席今天新聞發佈會，中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任莫高義主持會議，出席有中央政策研究室主任江金權；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀；國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔；科技部黨組書記、部長陰和俊同志；商務部黨組書記、部長王文濤同志。 。（圖／翻攝 央視）

▲ 中央政策研究室主任江金權喊話：黨對「腐敗零容忍、不根治不罷休」的堅定決心。（圖／翻攝 央視）

出席今天新聞發佈會，中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任莫高義主持會議，出席有中央政策研究室主任江金權；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀；國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔；科技部黨組書記、部長陰和俊同志；商務部黨組書記、部長王文濤同志；國家衛生健康委黨組書記、主任雷海潮。

中央政策研究室主任江金權先指出，「堅持和加強黨的全面領導，是推進中國式現代化的根本保證」。圍繞鞏固黨中央集中統一領導、營造風清氣正的政治生態，《建議》作出一系列重大部署，為實現長治久安與高品質發展提供堅強政治保障。

江金權指出，「完善黨中央重大決策部署落實機制，確保政令暢通、執行有力」，是確保中國式現代化行穩致遠的關鍵所在。他強調，要持續用黨的創新理論統一思想、意志與行動，同時發展黨內民主，健全民主集中制，堅持科學決策、民主決策、依法決策，讓黨的領導更加制度化、規範化、效能化。

▲▼ 李強、何衛東、張又俠、李尚福宣誓 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 何衛東（左後）、張又俠、李尚福（右後）因嚴重「違法違紀」陸續被雙開 。（圖／記者任以芳攝）

他進一步表示，「堅持正確用人導向，突出政治標準，樹立並踐行正確政績觀」，是建設高素質幹部隊伍的重要抓手。《建議》提出要完善幹部考核評價機制，對不勝任現職者及時調整，推動領導幹部能上能下常態化；同時加強教育培訓與實踐鍛鍊，提升現代化治理能力，做到嚴管與厚愛結合、激勵與約束並重，激發幹部幹事創業活力。

在基層治理方面，江金權強調，要「統籌推進各領域基層黨組織建設」，不斷增強政治功能與組織功能，充分發揮黨員的先鋒模範作用，提升基層黨組織在服務群眾、推動改革發展中的戰鬥堡壘作用。

江金權表示，作風建設是長期課題，要「鍥而不捨落實中央八項規定精神」，持續糾治形式主義、官僚主義，深入為基層減負，推進作風建設常態化長效化，讓幹部把更多精力放在抓落實、促發展上，以優良作風凝聚改革發展合力。

在反腐倡廉方面，《建議》明確要求要「完善黨和國家監督體系」，加強對權力配置與運行的規範與監督，形成「不敢腐、不能腐、不想腐」一體推進格局。江金權強調，要保持反腐敗「永遠在路上」的清醒與堅定，打好反腐敗鬥爭的攻堅戰、持久戰、總體戰，充分展現黨對「腐敗零容忍、不根治不罷休」的堅定決心。

他最後指出，全面加強黨的領導，既是政治上的根本要求，也是實現中國式現代化的最大底氣，將為「十五五」乃至更長遠的發展提供堅實政治保障。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工
遭桃園客運司機狂毆！　高中生現況曝
「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！　委屈還原始末
國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署：一次性備品才不提供
收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」!　殯葬所員工慘了
嫩妹逃離柬埔寨詐騙園區！　遭「電擊私密處」玩壞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

中美第5輪經貿磋商正確辦法？　王文濤：相互尊重、平等協商

北京八寶山舉行楊振寧告別式　民眾手持相片排長隊含淚送別

低價代購精品包被抓包！　詐騙女苦喊：薪水不夠，要養男友

十五五規劃怎吸引外資　王文濤：不搞損人利己、零和博弈那一套

霸總劇情愛不釋手！　Omdia：今年全球「短劇」收入將達110億美元

長三角連兩起電動車起火爆炸　目擊者曝：如煙火爆燃嚇人

陸從嚴整頓官場「不根治不罷休」　《十五五》規劃：對腐敗零容忍

張升民接中共中央軍委副主席　紀委出身為部隊「打虎第一人」

綜合整治內卷式競爭　鄭柵潔：未來10年將再造一個中國高技術產業

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

中美第5輪經貿磋商正確辦法？　王文濤：相互尊重、平等協商

北京八寶山舉行楊振寧告別式　民眾手持相片排長隊含淚送別

低價代購精品包被抓包！　詐騙女苦喊：薪水不夠，要養男友

十五五規劃怎吸引外資　王文濤：不搞損人利己、零和博弈那一套

霸總劇情愛不釋手！　Omdia：今年全球「短劇」收入將達110億美元

長三角連兩起電動車起火爆炸　目擊者曝：如煙火爆燃嚇人

陸從嚴整頓官場「不根治不罷休」　《十五五》規劃：對腐敗零容忍

張升民接中共中央軍委副主席　紀委出身為部隊「打虎第一人」

綜合整治內卷式競爭　鄭柵潔：未來10年將再造一個中國高技術產業

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

外媒曝「宇宙橘」變色原因：千萬不用擔心會遇到

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠　WOW 會員「不限金額免運」成亮點

BLACKPINK沸騰高雄　旅宿業直指台中觀光罩門

林凡唱《犀利人妻》主題曲掀回憶殺！　後台遇「瑞凡、薇恩」當眾搶人

阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

慢性腎臟病「初期5大徵兆」　醫示警：出現症狀已中晚期

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

大陸熱門新聞

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

陸金飾1g一夜跌超200元！顧客進店直接買

「免費吃火鍋」誘騙投資　600人上當損失1.8億

洛陽動物園徵「獸王司機」月薪超21萬元

金價創5年來最大跌幅！買家1hr虧超21萬元

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

廣西村莊泡水逾半月仍未解 村民放棄了！不想再種地「白費力氣」

中國限制稀土出口　歐盟考慮反制

中共四中全會公報　涉台工作：推進祖國統一大業

中共四中閉幕14名高層被「雙開」　

《解放軍報》點名高層貪腐份子 「黨指揮槍」強調要強固忠誠品格

陸「固態電池」研發進度狂飆 拼接棒液態鋰電池制霸新能源市場

張升民接中共中央軍委副主席 紀委出身為部隊「打虎第一人」

陸住戶偷挖百坪地下室 鄰居大怒！整棟樓32戶牆面龜裂滲水

更多熱門

相關新聞

中美第5輪經貿磋商正確辦法？　陸官方點出8個字

中美第5輪經貿磋商正確辦法？　陸官方點出8個字

中共中央外事工作小組辦公室成員、商務部黨組書記兼部長王文濤今（24日）二十屆四中全會新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。王文濤指出，「下一步，開放也好，引資也好，都不搞損人利己、零和博弈那一套。」並且主動重申「中美在相互尊重、平等協商基礎上」，完全可以找到辦法推動中美經貿關係健康可持續發展。

怎吸引外資？　王文濤：外企不是外來客是一家人

怎吸引外資？　王文濤：外企不是外來客是一家人

張升民接中共中央軍委副主席 紀委出身為部隊「打虎第一人」

張升民接中共中央軍委副主席 紀委出身為部隊「打虎第一人」

中共四中閉幕14名高層被「雙開」　

中共四中閉幕14名高層被「雙開」　

中共四中全會公報　涉台工作：推進祖國統一大業

中共四中全會公報　涉台工作：推進祖國統一大業

關鍵字：

四中全會十五五規劃反腐

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

賭博案又多1人！NBA急發聲明

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面