國民黨籲中共當局正視史實　承認「中華民國」贏得抗戰

▲國民黨呼籲中共，正視抗戰史實，承認係由「中華民國」軍民贏得抗勝利。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國人大常委會昨日決議通過設立「台灣光復紀念日」，並以此紀念中國人抗日戰爭勝利。對此，國民黨今（25日）呼籲中共當局，應該正視歷史、尊重史實，承認是由國民黨領導的全中華民國軍民，艱辛抗戰才贏得最終勝利。

國民黨表示，中共宣布設立「台灣光復紀念日」，但更應正視對日抗戰史實，紀念光復的真諦，不僅是紀念中華民國從日本人手中拿回台灣的主權，讓台灣人民免於被殖民的地位，更是為了彰顯反對剝削與歧視、反對戰爭侵略的普世價值。

國民黨強調，嚴正呼籲中共當局，既然要紀念台灣光復，就應該正視歷史、尊重史實，承認是由國民黨領導的全中華民國軍民，艱辛抗戰才贏得最終勝利，台灣才得以光復回歸中華民國。

此外，國民黨進一步還原抗戰真相，七七事變之後，22場大型會戰、1,117次重要戰役，每一場正面戰場的主力都是國軍將士以血肉之軀奮勇抗敵，國民黨認為，還原真相才是對先烈最大的尊重。

最後，國民黨表示，歷史不容竄改，功績不容抹滅，歷史紀念不能只看見眼下的豐碩成果，更要銘記來時路的艱辛，這才對得起無數犧牲奉獻的中華民國軍民同胞。