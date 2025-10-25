　
政治

國民黨籲中共當局正視史實　承認「中華民國」贏得抗戰

▲▼國民黨呼籲中共，正視抗戰史實，承認係由「中華民國」軍民贏得抗勝利。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨）

▲國民黨呼籲中共，正視抗戰史實，承認係由「中華民國」軍民贏得抗勝利。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國人大常委會昨日決議通過設立「台灣光復紀念日」，並以此紀念中國人抗日戰爭勝利。對此，國民黨今（25日）呼籲中共當局，應該正視歷史、尊重史實，承認是由國民黨領導的全中華民國軍民，艱辛抗戰才贏得最終勝利。

國民黨表示，中共宣布設立「台灣光復紀念日」，但更應正視對日抗戰史實，紀念光復的真諦，不僅是紀念中華民國從日本人手中拿回台灣的主權，讓台灣人民免於被殖民的地位，更是為了彰顯反對剝削與歧視、反對戰爭侵略的普世價值。

國民黨強調，嚴正呼籲中共當局，既然要紀念台灣光復，就應該正視歷史、尊重史實，承認是由國民黨領導的全中華民國軍民，艱辛抗戰才贏得最終勝利，台灣才得以光復回歸中華民國。

此外，國民黨進一步還原抗戰真相，七七事變之後，22場大型會戰、1,117次重要戰役，每一場正面戰場的主力都是國軍將士以血肉之軀奮勇抗敵，國民黨認為，還原真相才是對先烈最大的尊重。

最後，國民黨表示，歷史不容竄改，功績不容抹滅，歷史紀念不能只看見眼下的豐碩成果，更要銘記來時路的艱辛，這才對得起無數犧牲奉獻的中華民國軍民同胞。

10/24 全台詐欺最新數據

452 2 4259 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

26歲女模「在泰被綁架」慘死？　泰政府公開畫面揭真相
王祖賢退出娛樂圈內幕曝光！　2原因心死淡出
快訊／睽違十年！《英雄聯盟》台灣隊CFO再度闖八強
台灣大賽G4　先發投手出爐
快訊／小琉球潛水死亡意外！　35歲男搶救不治
快訊／BLACKPINK曼谷演唱會「照常舉辦」！　主辦：請粉

國軍陸勝1號操演正式展開　7天6夜不間斷仿真實戰對抗操演

「別把我柯在心裡」競選看板挨酸！柯志恩諷賴瑞隆：還不是咖

「沒有蔣中正解放軍早渡海佔領」　羅智強：應該謝謝蔣公和國民黨

蔣萬安現身同志大遊行！　沿途發御守、民眾搶合照

幕後／民進黨第2波縣市長可能提名人選曝　台北、桃園深水區最後討論

中共慶祝台灣光復紀念日　民進黨：意圖壓縮台灣國際空間不會成功

批盧市府「逢龍必反」推翻廚餘場釀豬瘟破口　林佳龍：錯誤決策代價

同志遊行下午登場！蔡英文PO文響應　驚見名嘴留言「我要結婚了」

白營酸直播斗內收百萬恐違法　苗博雅嗆：柯文哲3處收1400萬沒申報

「沒有蔣中正解放軍早渡海佔領」　羅智強：應該謝謝蔣公和國民黨

國民黨立委羅智強今（25日）在社群平台發文表示，如果沒有蔣中正總統和國民黨光復台灣、保衛台灣、建設台灣，解放軍早就渡海佔領，大家都成了共產黨，他強調，台灣有今天的民主自由、和平繁榮，應該要謝謝蔣公和國民黨。

