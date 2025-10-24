　
大陸 大陸焦點 特派現場

「十五五」規劃搜集311萬條建言　陸官方：外國政黨羨慕我們長期規劃

▲中共中央舉行發佈會，向外界介紹和解讀四中全會精神 。（圖／翻攝 央視）

▲中共中央舉行發佈會，向外界介紹和解讀四中全會精神 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中共中央將於今（24日）上午10時舉行新聞發佈會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。中央政策研究室主任江金權介紹「十五五」規劃建議起草過程。他表示今年1月22日由中共中央發出通知，研究「十五五」規劃建議徵求各地區各部門意見，習近平不只親自參與，並委託李強主持召開3場座談會，透過網路蒐集有效建言311.3萬多條，共收到修改意見2112條，最後吸收修改意見452條，吸收率達21.4%。江金權強調，全會最重要的成果是審議通過的《建議》，也是中國特色社會主義一個重要的政治優勢，「外國很多政黨都羨慕我們能夠進行長期的規劃。」

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議10月20日至23日在北京召開，全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，圓滿完成了各項議程。中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神。

出席今天新聞發佈會，中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任莫高義主持會議，出席有中央政策研究室主任江金權；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀；國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔；科技部黨組書記、部長陰和俊同志；商務部黨組書記、部長王文濤同志；國家衛生健康委黨組書記、主任雷海潮。

▲▼ 中共中央今天上午10點舉行發佈會，向外界介紹和解讀全會精神。出席今天新聞發佈會，中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任莫高義主持會議，出席有中央政策研究室主任江金權；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀；國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔；科技部黨組書記、部長陰和俊同志；商務部黨組書記、部長王文濤同志。 。（圖／翻攝 央視）

▲中央政策研究室主任江金權 。（圖／翻攝 央視）

針全會情況、文件起草情況，中央政策研究室主任江金權首先介紹，黨的二十屆四中全會最重要的成果，是審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。《建議》的起草是在黨中央領導下進行的。習近平總書記親自擔任文件起草組組長，親自擘畫、全程指導、把脈定向，發揮了決定性作用。

江金權指出，《建議》的起草是在黨中央領導下進行的。習近平總書記親自擔任文件起草組組長，親自擘畫、全程指導、把脈定向，發揮了決定性作用。一共有兩輪大的徵求意見。

江金權介紹，第一輪是今年1月22日中共中央發出通知，就研究「十五五」規劃建議徵求各地區各部門意見。5月份，習近平總書記就「十五五」規劃編制工作作出重要指示，強調「要堅持科學決策、民主決策、依法決策」，以多種方式聽取人民群眾和社會各界的意見建議，充分吸收幹部群眾在實踐中創造的新鮮經驗」。

江金權繼續介紹，習近平總書記率先垂範，親自主持召開2場座談會分別聽取了7個省區市主要負責同志和黨外人士的意見，並委託李強總理主持召開3場座談會分別聽取了經濟界、科技界和基層代表的意見。5月至6月，中央有關部門面向全社會組織開展了為期1個月的「十五五」規劃編制工作網路徵求意見活動，累計收到有效建言311.3萬多條。

江金權繼續說，第二輪是《建議》的徵求意見稿形成以後，8月4日黨中央將徵求意見稿印發各地區、各部門、各有關單位徵求意見，共收到修改意見2112條，文件起草組經過深入研究，共吸收修改意見452條，吸收率達21.4%。

江金權稱，《建議》共15個部分、61條、分為三大板塊。第一板塊是總論，主要闡述「十四五」時期我國發展取得的重大成就、抓好「十五五」時期經濟社會發展的重大意義和總體要求。第二板塊為分論，分領域部署“十五五”時期的戰略任務和重大舉措。第三板塊主要部署堅持和加強黨中央集中統一領導、推進社會主義民主法治建設等任務。

▲▼ 四中全會閉幕、習近平、張又俠、陳敏爾 。（圖／翻攝 央視、新華社）

▲十五五規劃建議起草由習近平親自擔任文件起草組組長，親自擘畫、全程指導 。（圖／翻攝 央視）

江金權也說，全會聽取和討論了習近平總書記受中央政治局委託所作的工作報告，審議通過的中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個5年規劃的建議，全會圓滿完成了5項議程。

江金權指出，全會充分肯定了二十屆三中全會以來中央政治局的工作，一致認為面對錯綜複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中央政治局認真落實黨的二十大和二十屆一次全會精神，在抓好10件大事的同時，統籌推進黨和國家各項事業，推動經濟持續回升向好。十四五主要目標任務即將順利完成，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

江金權強調，全會最重要的成果是審議通過的《建議》，科學制定和解釋實施5年規劃，是『黨治國理政』一條重要經驗，也是中國特色社會主義一個重要的政治優勢，「外國很多政黨都羨慕我們能夠進行長期的規劃。」

10/23 全台詐欺最新數據

