張升民接中共中央軍委副主席　紀委出身為部隊「打虎第一人」

▲現任中央軍委副主席張升民。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共二十屆四中全會於10月20日至23日在北京舉行，在解放軍高級將領紛紛落馬之際，會議決定增補張升民為中共中央軍事委員會副主席。這位長期在軍中紀檢體系任職、曾擔任中央軍委紀委書記的上將，被外界視為軍中反腐體系的重要人物。

《極目新聞》報導， 中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議，於2025年10月20日至23日在北京舉行。全會決定，增補張升民為中共中央軍事委員會副主席。此前，2017年11月2日，中共第十九屆中央委員會委員、中央軍委委員、中央軍委紀委書記張升民獲授上將軍銜。

公開資訊顯示，張升民1958年8月生，陝西武功人，曾任第二炮兵指揮學院政委、第二炮兵某基地政委等職，中央黨校研究生學歷。離開第二炮兵指揮學院後，他歷任多個政治職務，現任中共中央軍事委員會副主席、中央軍委委員、中央紀律檢查委員會副書記，兼任中央軍委紀律檢查委員會書記及中央軍委監察委員會主任。

張升民2016年10月曾任軍委後勤保障部政委，2017年2月，他以中央軍委紀委書記身份在北京出席中央軍委紀委擴大會議，成為軍改後中央軍委紀律檢查委員會的第二任書記。

據悉，中央軍委紀委是負責全軍紀律監督與黨風廉政建設的重要部門，改革後其權限與獨立性進一步提升且直接向中央軍委負責。中央軍委紀委是軍中反腐的主要執行機構，負責查處違紀違法問題、強化軍紀監督。張升民歷任軍中政工與紀檢職務多年，其職業經歷被認為與軍隊政治整風與制度建設密切相關。