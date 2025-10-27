鄭麗文批搞政治鬥爭　民進黨：只顧噴政治口水「只會繼續悲哀下去」

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席當選人鄭麗文與國民黨立院黨團總召傅崐萁，昨於花蓮行程中批評民進黨搞政治鬥爭。對此，民進黨發言人韓瑩今（27日）表示，中央執政團隊於花蓮光復災後重建以及非洲豬瘟防疫皆全力投入、解決問題，與人民站在一起。反觀鄭麗文只顧噴政治口水，傅崐萁只顧自己政治生命忙「垂直避難」令人遺憾。鄭麗文言行印證民進黨秘書長徐國勇日前對其評論「只會繼續悲哀下去」。

韓瑩指出，當中央全力投入花蓮光復鄉災後重建時，鄭麗文只顧自身國民黨主席選舉，絲毫不見對花蓮關心；傅崐萁與徐榛蔚夫妻更是離譜，只會在鏡頭前鏟兩下土作秀，推諉卸責、凡是推中央，絲毫不關心災民，只顧自身政治生命忙著「垂直避難」。

韓瑩表示，如今面臨非洲豬瘟防疫考驗，國民黨執政的台中首當其衝，全台應團結防疫之際，鄭麗文仍只會噴政治口水攻擊中央，令人感到遺憾。鄭麗文言行印證民進黨秘書長徐國勇日前對其評論「只會繼續悲哀下去」。

韓瑩表示，民進黨政府守護台灣主權立場始終如一，遇到災情、疫情時，更是時刻在第一線與人民站在一起，解決問題。真正阻礙台灣團結，擾亂社會和諧的就是國民黨，鄭麗文的親中急統路線，連國民黨內都憂心。「停止內耗、團結台灣」不是廉價口號，請鄭麗文先從停止自己無意義的政治口水做起。