政治 政治焦點 國會直播 專題報導

習近平發賀電提「推進國家統一」　朱立倫：相信鄭麗文會妥善處理

▲▼國民黨主席選舉 朱立倫主席談話。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

中共中央總書記習近平18日給國民黨新任主席鄭麗文賀電，內容提到要推進國家統一。國民黨主席朱立倫表示，相信未來鄭麗文領導下，國民黨會更團結、更好、更強，每項事務給予祝福，相信鄭麗文會有最妥善處理。

朱立倫今天出席「從蘆溝橋到中山堂：抗戰勝利暨台灣光復八十周年的回顧與對話」國際學術研討會。

對於鄭麗文的人事安排，包含李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑擔任副主席，還有南投縣工策會總幹事李哲華擔任副秘書長兼組發會主委、文傳會主委則是國民黨立委吳宗憲接任，被外界質疑有很多「老藍男」，認為世代交替是不是喊假的，朱立倫表示，接下來鄭麗文有非常多辛苦的黨務工作，她安排的人士或各方面都是給予祝福。

媒體詢問，王金平有向鄭麗文推薦人選，那朱立倫是否有推薦？朱立倫回應，他推薦所有國民黨的優秀人才，每一位都是好人才，每一位都以祝福。

針對習近平給鄭麗文賀電，提到推進國家統一。媒體詢問，會給鄭麗文什麼建議嗎？朱立倫說，鄭主席當選這週非常繁忙，不管接受媒體專訪或是安排人事，以及兩岸國際很多事務，他給予最高祝福，相信未來鄭主席領導下，國民黨會更團結、更好、更強，每項事務給予祝福，相信鄭麗文會有最妥善處理。
 

南韓下週主辦亞太經合會（APEC）峰會之際，美國總統川普、中國國家主席習近平將於30日（韓國時間）在釜山舉行美中首腦會談。

