鄭麗文選後首場大會！現身花蓮團結藍營　痛批民進黨麥擱亂啊

▲▼鄭麗文現身《團結向前，花蓮再出發》活動，團結花蓮藍營。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

即將在本周六就任國民黨新任黨主席的當選人鄭麗文，第一場團結大會就來到花蓮縣，向仍在救災的志工及徐榛蔚縣長、傅崐萁總召致意，她呼籲民進黨政府少一分政治算計，多一分為民設想，儘速通過災後重建條例，讓光復鄉改頭換面，讓百姓心安，中央應與地方並肩成為堅實夥伴，引進國際最專業的團隊與經驗，處理光復鄉問題與危機。

《團結向前，花蓮再出發》活動，今天上午在吉安國小活動中心舉行。傅崐萁總召致詞表示，民進黨是全台灣甚至全世界最大的詐騙集團，既是騙子也是「盤子」，國造潛艦花500億，至今仍無法海測；兩千五百億採購66架F-16 V，至今一架都沒交機；向美軍購有6000億台幣已經支付，但武器交貨延遲？賴清德上任後兩岸兵凶戰危，治國無方，如今鄭麗文主席挺身而出，帶領國民黨心手相連團結合一，目標就是下架民進黨。

鄭麗文首先向仍在第一線救災的「徐媽媽」（花蓮縣長徐榛蔚）致敬，她形容徐縣長「石磨心」，面對所有政治操作，沒有一句怨言，扛起最重最難的擔子，念茲在茲都是重建家園。她說台灣最悲哀的地方就是永遠在搞鬥爭，有人發國難財，有的在民眾傷口上撒鹽，老百姓真的受夠了。

▲▼鄭麗文出現受到藍營支持者熱烈歡迎。

「嘜擱亂啊」，鄭麗文指民進黨動用國家機器，不只抄國民黨家產還到處抓黨工，在國際情勢詭譎危機四伏之際，國民黨必須挺身而出守護台灣人的未來。傅總召與民眾黨黃國昌主席已在立法院示範多次「藍白合」，國民黨想的是人民，民進黨想的是選票，接下來一年重建家園還要打贏選戰，她與國民黨誓為人民遮風蔽兩，讓花蓮永遠是藍天！

對於柔腸寸斷的光復鄉，傅崐萁總召強調明天就會協商馬太鞍溪堰塞湖重建條例細節，可望在十一月中旬前完成三讀，讓所有鄉親離災不離鄉，在花蓮安居樂業。

▲在鄭麗文的見證下，退警協會捐贈265萬給光復災區。

鄭麗文也向民進黨及賴總統呼籲，別再搞政治鬥爭，少一分政治算計，多一分為民著想，台灣才有幸福。光復鄉如何改頭換面，百姓的未來在哪裡？中央應與地方並肩成為堅夥伴，引進國際最專業的團隊與經驗，處理光復鄉問題與危機。

在鄭麗文的見證下，退警協會捐贈265萬給光復災區。「台灣加油！」「花蓮加油」，熱情民眾在團結大會結束後紛紛爭相與鄭麗文合影。

