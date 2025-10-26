　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文選後首場大會！現身花蓮團結藍營　痛批民進黨麥擱亂啊

▲▼鄭麗文現身《團結向前，花蓮再出發》活動，團結花蓮藍營。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼鄭麗文現身《團結向前，花蓮再出發》活動，團結花蓮藍營。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

即將在本周六就任國民黨新任黨主席的當選人鄭麗文，第一場團結大會就來到花蓮縣，向仍在救災的志工及徐榛蔚縣長、傅崐萁總召致意，她呼籲民進黨政府少一分政治算計，多一分為民設想，儘速通過災後重建條例，讓光復鄉改頭換面，讓百姓心安，中央應與地方並肩成為堅實夥伴，引進國際最專業的團隊與經驗，處理光復鄉問題與危機。

▲▼鄭麗文現身《團結向前，花蓮再出發》活動，團結花蓮藍營。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

《團結向前，花蓮再出發》活動，今天上午在吉安國小活動中心舉行。傅崐萁總召致詞表示，民進黨是全台灣甚至全世界最大的詐騙集團，既是騙子也是「盤子」，國造潛艦花500億，至今仍無法海測；兩千五百億採購66架F-16 V，至今一架都沒交機；向美軍購有6000億台幣已經支付，但武器交貨延遲？賴清德上任後兩岸兵凶戰危，治國無方，如今鄭麗文主席挺身而出，帶領國民黨心手相連團結合一，目標就是下架民進黨。

▲▼鄭麗文現身《團結向前，花蓮再出發》活動，團結花蓮藍營。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

鄭麗文首先向仍在第一線救災的「徐媽媽」（花蓮縣長徐榛蔚）致敬，她形容徐縣長「石磨心」，面對所有政治操作，沒有一句怨言，扛起最重最難的擔子，念茲在茲都是重建家園。她說台灣最悲哀的地方就是永遠在搞鬥爭，有人發國難財，有的在民眾傷口上撒鹽，老百姓真的受夠了。

▲▼鄭麗文現身《團結向前，花蓮再出發》活動，團結花蓮藍營。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼鄭麗文出現受到藍營支持者熱烈歡迎。

「嘜擱亂啊」，鄭麗文指民進黨動用國家機器，不只抄國民黨家產還到處抓黨工，在國際情勢詭譎危機四伏之際，國民黨必須挺身而出守護台灣人的未來。傅總召與民眾黨黃國昌主席已在立法院示範多次「藍白合」，國民黨想的是人民，民進黨想的是選票，接下來一年重建家園還要打贏選戰，她與國民黨誓為人民遮風蔽兩，讓花蓮永遠是藍天！

▲▼鄭麗文現身《團結向前，花蓮再出發》活動，團結花蓮藍營。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

對於柔腸寸斷的光復鄉，傅崐萁總召強調明天就會協商馬太鞍溪堰塞湖重建條例細節，可望在十一月中旬前完成三讀，讓所有鄉親離災不離鄉，在花蓮安居樂業。

▲▼鄭麗文現身《團結向前，花蓮再出發》活動，團結花蓮藍營。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

在鄭麗文的見證下，退警協會捐贈265萬給光復災區。

鄭麗文也向民進黨及賴總統呼籲，別再搞政治鬥爭，少一分政治算計，多一分為民著想，台灣才有幸福。光復鄉如何改頭換面，百姓的未來在哪裡？中央應與地方並肩成為堅夥伴，引進國際最專業的團隊與經驗，處理光復鄉問題與危機。

在鄭麗文的見證下，退警協會捐贈265萬給光復災區。「台灣加油！」「花蓮加油」，熱情民眾在團結大會結束後紛紛爭相與鄭麗文合影。
 

花蓮光復鄉市區大範圍地遭馬太鞍溪上游堰塞湖溢流的泥流掩蓋已逾1個月，藍營在立法院推相關災後重建條例，助災民修復家園，草案目前已逕付二讀。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（26日）表示，明天就會協商細節，可望在11月中旬前完成三讀。另據了解，傅崐萁所謂的協商是指國民黨內自己的協商，並非朝野協商。

