拋明協商光復鄉災後重建條例　傅崐萁：可望11月中前完成三讀

記者蘇晏男／台北報導

花蓮光復鄉市區大範圍地遭馬太鞍溪上游堰塞湖溢流的泥流掩蓋已逾1個月，藍營在立法院推相關災後重建條例，助災民修復家園，草案目前已逕付二讀。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（26日）表示，明天就會協商細節，可望在11月中旬前完成三讀。另據了解，傅崐萁所謂的協商是指國民黨內自己的協商，並非朝野協商。

國民黨花蓮縣黨部26日上午在吉安國小活動中心舉辦「花蓮團結向前活動」，除傅崐萁外，鄭麗文也特別出席。傅崐萁致詞表示，民進黨是全台灣甚至全世界最大的詐騙集團，既是騙子也是「盤子」，國造潛艦花500億，至今仍無法海測；兩千五百億採購66架F-16 V，至今一架都沒交機；向美軍購有6000億台幣已經支付，但武器交貨延遲，總統賴清德上任後兩岸兵凶戰危，治國無方，如今鄭麗文挺身而出，帶領國民黨心手相連團結合一，目標就是下架民進黨。

對於光復鄉，傅崐萁提到，明天就會協商馬太鞍溪堰塞湖重建條例細節，可望在11月中旬前完成三讀，讓所有鄉親離災不離鄉，在花蓮安居樂業。

目前國民黨立法院黨團與藍委鄭天財皆提「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」，兩個版本都已逕付二讀，待立法院長韓國瑜召開朝野黨團協商。據了解，傅崐萁所謂的協商是指國民黨內自己的協商，將對兩個版本的條文內容進一步修正、微調，並非朝野協商。

另外，傅崐萁辦公室新聞稿指出，鄭麗文呼籲民進黨政府少一分政治算計，多一分為民設想，儘速通過災後重建條例，讓光復鄉改頭換面，讓百姓心安，中央應與地方並肩成為堅實夥伴，引進國際最專業的團隊與經驗，處理光復鄉問題與危機。

