養豬場廚餘蒸煮紀錄4個月空白！中市環保局：85歲業者不熟網路作業

▲養豬場業者有4個月的時間廚餘蒸煮上傳紀錄嚴重異常，台中市環保局回應。（資料照／台中市政府提供）



記者游瓊華、柯振中／台中報導

民進黨台中市議員江肇國26日抨擊，爆發疫情的養豬場業者，廚餘蒸煮上傳紀錄長達4個月嚴重異常，甚至8月未曾上傳過，質疑市府消極的態度是病毒有機可乘的元兇。對此，台中市環保局表示，今年5月、7月稽查時未發現違規，加上該業者為85歲的年長豬農，對於網路作業較為不熟悉，後續將採取一對一視訊監管的措施。

針對外界關注台中市養豬業者未依規定上傳廚餘蒸煮照片一事，台中市政府環保局26日回應，該案場於今年5月與7月均經派員稽查，未發現違規情形。由於該名業者為85歲年長豬農，對網路作業較不熟悉，稽查人員每次訪查均進行提醒與輔導，但其後8、9月仍未依規上傳照片。

環保局指出，為落實廚餘再利用管理，後續將採取「一對一視訊監管」措施，確保豬農能確實執行蒸煮作業與紀錄上傳。

截至9月底，環保局已完成全市107場次廚餘再利用畜牧場稽查，並持續透過電話輔導畜牧業者按規定操作、維護設備與蒸煮程序。

環保局提醒，依環境部環境管理署規定，廚餘蒸煮作業須達中心溫度攝氏90度以上並持續1小時，並應拍照存證上傳，以確保防疫與食安安全。