八卦山下60年老店「燒肉圓」突休3個月　老闆曝原因：純粹休養

▲彰化老店燒肉圓將店休3個月。（圖／翻攝自臉書／八卦山下燒肉圓）

記者唐詠絮／彰化報導

在八卦山腳下飄香超過一甲子的「彰化燒肉圓」，是許多彰化人從小吃到大的記憶。這間歷經28年前口蹄疫、近年新冠疫情都挺過來的老字號，近日卻貼出罕見長假公告，將從10月14日起一路休息到明年1月16日，讓專程前往的饕客撲空，直呼「太突然！」不過店家接受電訪指出，純粹是為了休養，與非洲豬瘟疫情無關。

恰逢台灣設計展在彰化舉辦最後一週，許多遊客打算參觀完美術館後，順道前往品嚐該家知名肉圓，卻發現店門口張貼的休店公告。由於休息期間正好碰上國內爆發非洲豬瘟疫情，還有網友打趣說老闆是「先知」，巧妙避開沒溫體豬肉可賣的風波。

不過，店家接受記者電訪表示，這次長假與非洲豬瘟完全無關，並透露主要是因為經營團隊中有成員需要休養身體，「休息是為了走更長遠的路」，經過深思熟慮後，才決定3個月的休息時間。

▲彰化老店燒肉圓飄香超過一甲子。（圖／翻攝自臉書／八卦山下燒肉圓）

創立超過60年的「彰化燒肉圓」，位於八卦山下，以其獨特的肉角肉圓和肉絲肉圓征服無數食客的味蕾，一直是當地美食口袋名單的常客。店家特別強調，這次只是「暫時休息」，預計明年1月下旬就會重新開張，繼續為大家服務。

這間陪伴彰化人成長的老店，用三個月的短暫休息，換取永續經營的能量。對許多忠實顧客來說，雖然這段時間會想念那熟悉的好味道，但也祝福老店夥伴們好好休養，期待明年再相會。