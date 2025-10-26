豬瘟究責！議員揭「空白4個月」稽查紀錄　環保局：未上傳無罰則

▲台中市民進黨市議員江肇國指控，爆發疫情的養豬場，其廚餘蒸煮上傳紀錄長達四個月嚴重異常甚至歸零，環保局竟不查不罰。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市爆發非洲豬瘟後究責聲浪四起！市議員江肇國在臉書抨擊，指控爆發疫情的養豬場，其廚餘蒸煮上傳紀錄長達4個月嚴重異常甚至歸零，台中市環保局卻未依規定稽查，質疑市府「不查、不罰、不管」的消極態度，是導致病毒有機可乘的元兇。對此，環保局長陳宏益回應，業者未上傳並無罰則，且5月、7月現場稽查均合格，且老農上傳網路有困難，市府也有致電提醒。

民進黨市議員江肇國出示數據爆料，依規定，廚餘養豬場每日都須將90度以上高溫蒸煮一小時的影像上傳雲端，但該業者自今年5月起上傳次數便一路銳減，從5月的24次、6月8次、7月1次，到8月竟是「0次」，之後便未再正常上傳。江肇國痛批，依照中央計畫，只要業者未定期上傳，地方環保局就必須「每月稽查一次」，但環保局在業者上傳明顯異常的8月、9月，竟完全沒有派員前往稽查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲江肇國強調，事發養豬場連續四個月未依規上傳廚餘蒸煮資料卻無任何裁罰，若病毒最終證實來自廚餘，環保局就是嚴重失職，盧市府難辭其咎。（圖／資料照片）



江肇國也點出一「巧合」時間點，農業局是在10月14日前往該養豬場視察豬隻狀況，隔天10月15日，環保局就「火速」前往稽查廚餘，質疑農業局已發現事態有異，環保局才急忙衝去補破網。

江肇國強調，環保局全年僅稽查4次，連續4個月未依規上傳卻無任何裁罰，若病毒最終證實來自廚餘，環保局就是嚴重失職，市府難辭其咎。

台中市環保局長陳宏益回應，針對業者未依規上傳蒸煮紀錄，現行法規「並無罰則」。陳宏益強調，今年5月及7月曾派員到場稽查，結果均為「合格」；且考量到老農不擅於操作網路，同仁在這兩個月曾「特別打電話提醒」老農要落實蒸煮，並設法完成申報。