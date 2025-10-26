快訊／豬瘟場王姓獸醫竟無照疑誤診　台中農業局發文檢方調查

▲台中傳出非洲豬瘟案例，現竟傳出第一時間到場診斷的獸醫竟無執照。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市爆發非洲豬瘟疫情，使台灣本島防疫網出現破口。台中市政府稍早發布訊息指出，前往養豬場診斷的王姓獸醫竟無獸醫執業執照，恐是密醫誤診釀禍。農業局表示，對於王姓獸醫是否違反動物傳染病防治條例，延誤防疫，農業局已檢送相關事證資料，發文檢調協助查察。

台中市傳出本土非洲豬瘟首例，台中農業局在追溯疫情起源，對於到底是哪位獸醫師到養豬場診斷說法不清、資訊出包。台中市政府曾召開記者會指出，14日動保處派員訪查，養豬場自行找的獸醫師診斷，疑為放線桿菌胸膜肺炎，未出現非洲豬瘟病兆，已投藥治療，因此動保處未進行採樣，而該家養豬場簽約獸醫師為一名紀姓醫師，但事後紀姓醫師出面打臉市府說法，表示根本未到過養豬場，農業局才改稱是誤植，但始終不願透露到底到場的是哪位獸醫師，最後才坦言是另一位王姓獸醫師到場。

然而剛剛農業局證實，經台中市動保處調查，王姓獸醫有獸醫佐證書，屬於公司的「動物用藥品管理技術人員」，可銷售藥物，但沒有獸醫執業執照，依獸醫師法第5條與第16條規定，不得填發診斷書、處方或開具證明文件，對於王姓獸醫是否違反動物傳染病防治條例，延誤防疫，農業局已檢送相關事證資料，發文檢調協助查察。