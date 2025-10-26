　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／豬瘟場王姓獸醫竟無照疑誤診　台中農業局發文檢方調查

▲養豬場,撲殺,台中,梧棲。（圖／台中市政府提供）

▲台中傳出非洲豬瘟案例，現竟傳出第一時間到場診斷的獸醫竟無執照。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市爆發非洲豬瘟疫情，使台灣本島防疫網出現破口。台中市政府稍早發布訊息指出，前往養豬場診斷的王姓獸醫竟無獸醫執業執照，恐是密醫誤診釀禍。農業局表示，對於王姓獸醫是否違反動物傳染病防治條例，延誤防疫，農業局已檢送相關事證資料，發文檢調協助查察。

台中市傳出本土非洲豬瘟首例，台中農業局在追溯疫情起源，對於到底是哪位獸醫師到養豬場診斷說法不清、資訊出包。台中市政府曾召開記者會指出，14日動保處派員訪查，養豬場自行找的獸醫師診斷，疑為放線桿菌胸膜肺炎，未出現非洲豬瘟病兆，已投藥治療，因此動保處未進行採樣，而該家養豬場簽約獸醫師為一名紀姓醫師，但事後紀姓醫師出面打臉市府說法，表示根本未到過養豬場，農業局才改稱是誤植，但始終不願透露到底到場的是哪位獸醫師，最後才坦言是另一位王姓獸醫師到場。

然而剛剛農業局證實，經台中市動保處調查，王姓獸醫有獸醫佐證書，屬於公司的「動物用藥品管理技術人員」，可銷售藥物，但沒有獸醫執業執照，依獸醫師法第5條與第16條規定，不得填發診斷書、處方或開具證明文件，對於王姓獸醫是否違反動物傳染病防治條例，延誤防疫，農業局已檢送相關事證資料，發文檢調協助查察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／樂天桃猿3比1勝兄弟聽牌！
館長再度合體汪小菲　痛批：民進黨是歷史罪人
不斷更新／陳晨威8局開轟！桃猿3比1超前比數
信義豪宅詭異雙屍！　高大成研判可能死因
救完人趕著送餐！外送員違規被開單　一票人狂刷：我來繳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

信義豪宅詭異雙屍！25歲女口鼻沾白色粉末　高大成研判可能死因

快訊／豬瘟場王姓獸醫竟無照疑誤診　台中農業局發文檢方調查

燕子口堰塞湖引流奏效！水位每小時降3公分　隧道溢水退縮仍管制

快訊／台北世貿展覽館驚傳墜樓　14歲少年當場死亡

豪宅雙屍相驗結果曝！25歲女「口鼻沾白色粉末」　家屬悲痛離開

22歲男開福斯GTI台3逆衝險害命　19歲騎士被撞噴幸運逃死劫

台灣省城隍廟再送暖！捐1800台洗衣機　助光復災民重建家園

燕子口堰塞湖降壩引流！花蓮消防局啓動警戒　勸離下游民眾

快訊／潭子回收場才滅火！龍井鐵皮工廠又燒起來...空品監控中

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

信義豪宅詭異雙屍！25歲女口鼻沾白色粉末　高大成研判可能死因

快訊／豬瘟場王姓獸醫竟無照疑誤診　台中農業局發文檢方調查

燕子口堰塞湖引流奏效！水位每小時降3公分　隧道溢水退縮仍管制

快訊／台北世貿展覽館驚傳墜樓　14歲少年當場死亡

豪宅雙屍相驗結果曝！25歲女「口鼻沾白色粉末」　家屬悲痛離開

22歲男開福斯GTI台3逆衝險害命　19歲騎士被撞噴幸運逃死劫

台灣省城隍廟再送暖！捐1800台洗衣機　助光復災民重建家園

燕子口堰塞湖降壩引流！花蓮消防局啓動警戒　勸離下游民眾

快訊／潭子回收場才滅火！龍井鐵皮工廠又燒起來...空品監控中

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

鄭智化登機片曝光遭疑「沒連滾帶爬」　他再發聲：陸機場讓我想引退

桃猿3勝1敗奪冠機率100％！球團史首冠只差一步　兄弟命懸一線

嘉義今年新開幕5景點！打卡童話城堡、農場　還有2000坪親子樂園

印尼導演入籍台灣6個月成「中華民國國民」　觀眾看完新片爆掌聲

鄭怡靜強碰早田希娜遭逆轉！1比3落敗無緣倫敦賽女單決賽

媽祖加持主場！陳晨威轟致勝2分砲　桃猿3比1勝兄弟聽牌

美股3大指數創高！台股連假結束迎補漲　聚焦「這族群」領軍上攻

港男大生「看色情網站」倒地亡！被發現時螢幕上仍有鹹濕圖片

館長再罵「民進黨是歷史罪人」　走逛北京挑戰喝豆汁「像酸辣湯」

台鋼天鷹喜迎主場首勝　隊長陳建禎：贏球太爽了！

【驚喜現身】蔡英文現身同志大遊行　帶愛犬向民眾揮手致意

社會熱門新聞

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

9億CEO抱女友陳屍豪宅　公立常春藤學霸背景曝　

3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

快訊／台北世貿展覽館驚傳墜樓　少年當場死亡

快訊／北市信義區雙屍命案　1男1女死亡

港妹嫁台男3年就偷吃！尪見客兄喜歡做愛氣瘋

豪宅雙屍相驗結果曝！25歲女「口鼻沾白色粉末」

凌晨闖入3女房間「噴精」　民宿老闆兒認了：酒後失態

51歲男擁嫩女友爽開毒趴　醒來見她死在身邊

即／台中資源回收場大火　環保局急喊關閉門窗

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

更多熱門

相關新聞

防豬瘟　蔣萬安向中央拋3建議：避免價格波動

防豬瘟　蔣萬安向中央拋3建議：避免價格波動

台中市爆發首例非洲豬瘟，農業部宣布全國豬隻禁運禁宰、禁餵廚餘15天，行政院長卓榮泰今（26日）又強調，非洲豬瘟有潛伏期，將再延長禁運措施10天。台北市長蔣萬安表示，下午出席行政院召開的「非洲豬瘟中央災害應變中心第38次線上會議」時向中央提出三項建議，首先，定期公布冷凍、冷藏豬肉庫存與來源，確保供應穩定、避免價格波動，第二，研議一致補貼標準，協助攤商度過禁宰禁運期，第三，預先調控雞肉供應，防止價格異常。

政府釋出冷凍豬肉「民怨買不到」　農業部：可能賣場剛好賣完

政府釋出冷凍豬肉「民怨買不到」　農業部：可能賣場剛好賣完

防範非洲豬瘟衝擊　徐榛蔚向中央提出4大訴求

防範非洲豬瘟衝擊　徐榛蔚向中央提出4大訴求

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

即／豬農載自家13母豬移場　台南市府重罰35萬

即／豬農載自家13母豬移場　台南市府重罰35萬

關鍵字：

非洲豬瘟台中獸醫密醫執照

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

台AV女優認了暈船過！

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

9億CEO抱女友陳屍豪宅　公立常春藤學霸背景曝　

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面