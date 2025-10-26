行政院非洲豬瘟應變會議　張善政：桃園261家養豬場豬隻健康良好

▲桃園市政府於消防局應變中心，進行行政院非洲豬瘟應變視訊線上會議。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政26日於市府消防局應變中心，出席視訊線上「中央非洲豬瘟災害應變會議」表示，面對非洲豬瘟疫情風險，市府除全面落實防疫監測外，今日並與桃園各區農會及養豬協會召開座談，聽取業者意見，彙整包括提供飼料補貼、穩定肉品市場價格及設置集中式廚餘處理中心三項主要訴求。

張市長指出，目前桃園市共有261家養豬場，市府已完成全數訪查，未發現任何異常死亡情形。各場區在除糞、廢水處理及防疫管理方面均符合規範，運作正常，豬隻健康狀況良好，廢水排放亦符合環保標準。市府將持續加強監測與跨局處合作，確保防疫體系穩定運作，讓民眾能安心消費、業者能安心經營。

行政院長卓榮泰於會議上表示，今日起中央將全面啟動第二階段防疫，包括加強廢棄物清運與處理、邊境管制、非法肉品查緝，以及提升防疫標準，確保設施合法合規運作。未來也將持續與地方協作，調配人力與資源，監控市場及運輸，有效阻絕疫情擴散。

環境部長彭啟明指出，學校開學後廚餘量增加，將對後端處理造成壓力，呼籲各縣市加強源頭減量，推廣「吃多少、煮多少」的生活理念，以降低廚餘產生量。環境部亦已提供相關法規指引，協助地方政府妥善管理廚餘，避免因處理不當衍生環境衛生與病媒問題，確保公共安全。

農業局表示，今（114）年10月初臺中市一養豬場出現異常死亡案例，經10月21日檢驗確診為非洲豬瘟陽性後，市府於22日即刻啟動防疫應變機制，召集跨局處會議研擬防疫措施，並完成全市養豬戶訪查。市府持續落實清潔消毒、屠宰場禁宰及廚餘源頭管理等措施，全力防堵疫情蔓延，協助養豬業者因應衝擊。

包括：行政院長卓榮泰、環境部長彭啟明、市府秘書長溫代欣、農業局長陳冠義、教育局長劉仲成、環保局長顏己喨、衛生局長賈蔚、經發局副局長陳炳仲、消防局副局長鄭安平、海資處長林立昌、動保處長王得吉、各縣市首長及代表等均一同參與線上會議。