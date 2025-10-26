台中防疫升級「死1隻就驗」　 盧秀燕：盼鎖在案場儘快清零解封

▲台中市爆發非洲豬瘟疫情，成為台灣多年防疫防線的重大破口。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市爆發非洲豬瘟疫情，市長盧秀燕今天在與中央合開的前進應變所上宣布採取新措施，未來台中市只要養豬場有豬隻死亡，死亡豬隻都必須進行PCR (聚合酶連鎖反應Polymerase Chain Reaction, PCR) 篩檢，不必等到一定數量，希望把疫情鎖在案發場內。

▲台中市今天宣布新做法以「亡豬補牢」！市長盧秀燕今天宣布，今天起只要養豬場內有豬隻死亡，就必須送驗PCR，避免事件外溢。（圖／記者游瓊華攝）



台中市長盧秀燕今天宣布，台中市將防疫規格拉至最高，過去養豬場需達到一定的死亡數量才會啟動篩檢機制，如今新規定改為「一頭都不能放過」，今天起只要養豬場內有豬隻死亡，就必須送驗PCR，避免事件外溢，目標是希望將事件鎖在個案發生地，也希望盡快清零、解封。

盧秀燕表示，市府已在3天之內清查全部168處養豬場，其中有16場休場，檢驗全呈現陰性，另外由於非洲豬瘟病毒有潛伏期，因此也支持中央第二輪清查、疫調，並會全力配合。

農業部次長、前進應變所指揮官杜文珍今天在會議上表示，截至今天為止，針對案例場的關聯縣市、採樣及屠宰場清消工作情況，範圍包括苗栗、台中、彰化等，化製車33場以及活豬運輸車輛關聯場7場檢驗全部呈現陰性。另關聯的屠宰場檢驗共有5場，結果也皆為陰性。

不過杜文珍也強調，台中市府已完成首輪疫調報告，但內容仍需補充，包括飼主提供地豬隻數量與化製場查獲的數量不一，以及豬農到底有無落實處理廚餘，都需進一步釐清。