政治

防範非洲豬瘟衝擊！徐榛蔚向中央提4大訴求　兼顧防疫與產業生計

▲▼花蓮縣長徐榛蔚出席行政院召開非洲豬瘟疫情視訊會議與卓榮泰院長及各縣市首長共同研商防疫作為。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

針對非洲豬瘟疫情防疫工作，花蓮縣長徐榛蔚26日出席行政院召開非洲豬瘟疫情視訊會議，與卓榮泰院長及各縣市首長共同研商防疫作為。會中徐縣長感謝中央與各縣市對花蓮9月23日馬太鞍溪潰壩災後重建的全力支援外，也針對本次全國禁宰、禁運措施對產業鏈造成的衝擊，提出四項具體訴求，盼中央在嚴守防疫的同時，兼顧豬農、勞工與市場穩定。

徐榛蔚表示，花蓮縣目前共計90場養豬場（88場養豬戶及2場休閒農場），經全面疫調均無異常情形，顯示縣內防疫落實。然而全國同步停宰、停運15天，對養豬業及其上下游生態系帶來巨大壓力。她提出以下四項訴求：
一、平抑物價、通路調控
徐榛蔚指出，依據全國數據推估，10月22日全國交易量為1萬9,224頭，以15天停宰後恐將有28萬8千頭豬隻待進拍賣市場。倘預計11月6日恢復交易時，市場將瞬間湧入大量豬隻，造成供需失衡與價格崩跌風險。她呼籲中央儘速研擬市場調節及平抑物價措施，避免豬農在停宰期間增加飼養成本後，又因價格暴跌而「兩頭受損」。
二、維護產業鏈生計，協助勞工度過停擺期
徐榛蔚指出，15天禁宰、禁運不僅影響豬農，也波及整個養豬產業的上中下游生態系，包括貨運、加工、零售及市場人員，皆因停工而收入中斷。她建議中央研議短期紓困或臨時補貼方案，協助相關從業人員度過生計困境。
三、建立生產履歷制度，提升防疫資訊透明
徐榛蔚建議，參考現行農藥POS系統實名制管理模式，規劃於養豬產業導入「生產履歷系統」，將豬隻進出牧場、屠宰場、飼料來源、運輸及販售資訊全程記錄與公開。透過數據化管理，不僅可提高疫調效率也能確保市場資訊透明，穩定價格與民眾信任。
四、廚餘後續處理與資源永續利用
徐榛蔚強調，花蓮縣早在108年1月即全面禁止廚餘養豬，改採用飼料餵養制度化管理，顯示現代化畜養產業的可行性。為防範國內非洲豬瘟未來再次發生的風險，她建議中央推動全國同步禁止廚餘養豬，並協助地方妥善處理廚餘後續利用，包括轉化為生質能源發電、高效能處理、堆肥利用或黑水虻飼料化等方式，兼顧環境保護與循環經濟。

徐榛蔚向中央提出四項具體訴求，盼在嚴守防疫的同時兼顧豬農、勞工與市場穩定。

徐榛蔚表示，非洲豬瘟防疫攸關國家食安與產業永續，花蓮縣將持續落實防疫措施，並與中央密切合作，盼以兼顧防疫與經濟的方式，共同守護農民權益與市場穩定。

行政院卓榮泰院長回應指出，感謝花蓮縣政府對防疫工作的努力與具體建議，中央將秉持「守護產業、守護食安」的雙重原則，積極研議後續配套措施，協助地方穩定產業運作，確保全民安心。
 

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

全國豬隻禁宰、禁運延長至11月6日，各地許多餐飲業者傳出無肉可賣將歇業的消息，也有不少消費者反映買不到豬肉。農業部長陳駿季表示，政府釋出豬肉會進入各地超商賣場，供應無虞。

非洲豬瘟全台5441養豬場PCR全陰性

即／豬農載自家13母豬移場　台南市府重罰35萬

禁宰令再延10天　台中193處豬肉攤沒營業免收費

