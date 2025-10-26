　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

非洲豬瘟「117斃死豬只化製106隻」　陳駿季：持續疫調釐清

▲▼農業部長陳駿季說明非洲豬瘟最新狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲農業部長陳駿季說明非洲豬瘟最新狀況。（資料照／記者許敏溶攝）

記者彭懷玉／綜合報導

台中梧棲養豬場爆出全台首例非洲豬瘟，今稍早農業部長陳駿季表示，非洲豬瘟第一輪相關聯的養豬場、化製場、屠宰場檢測皆為陰性，全國養豬場共檢驗5441場PCR也呈陰性反應，但因117隻病死豬，後台化製數字僅燒掉106隻，表示可能還有11隻下落不明，恐成為防疫破口，對此，陳駿季說，會在明天啟動的第二輪清楚查訪。

至於事發前曾到養豬場投藥、診斷獸醫師，究竟是王姓還是紀姓獸醫師，台中市農業局說法前後不一，陳駿季說，兩位獸醫師在案場內扮演的角色，目前仍無法清楚釐清，另在廚餘蒸煮過程，顯然在標準作業外，未能專業監控，需再做進一步確認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳駿季表示，非洲豬瘟第一輪相關聯的養豬場、化製場、屠宰場檢測皆為陰性，全國養豬場共檢驗5441場，今早10點針對各縣市第一輪調查查訪已完成，目前無異常死亡，PCR相關檢測也皆呈現陰性反應。

▲▼農業部直播手板。（圖／農業部）

▲▼非洲豬瘟第一輪相關聯的養豬場，檢驗5441例PCR皆呈現陰性反應。（圖／農業部）

▲▼農業部直播手板。（圖／農業部）

行政院長卓榮泰今早宣布，原本禁令5天將屆滿，為防堵疫情，豬隻禁運再延長10天。陳駿季說明，今早七點半開專家會議，其中一重點是案例來源場疫調等必須釐清，在守護產業和食安前提下，不能輕易解禁，「有可能其他關聯場還未被查到，擔心後續有不定期炸彈，專家認為，應該維持15天禁運、禁宰殺豬隻，且不能廚餘養豬禁令。」

此外，他提及，每5天做一次觀察期，以評估檢視相關防疫作為，明天將啟動第二輪疫調和查訪，相關標準作業程序會在明天公布，以找到來源。

▲▼農業部直播手板。（圖／農業部）

▲▼為防堵疫情，應該維持15天禁運、禁宰殺豬隻，且不能廚餘養豬禁令，並持續追蹤人員和廚餘。（圖／農業部）

▲▼農業部直播手板。（圖／農業部）

陳駿季說，第一輪僅為快速疫調，檢查是否有類似案例；第二輪疫調和查訪將有更積極作為，除了會精準查訪所有化製車的移動、管制，運載過程中傾銷管理，也因不同養豬場對生物安全防範有的嚴謹、有的寬鬆甚至疏忽，明天起將針對養豬場、可移動車輛訂定相關策略，標準作業程序會在明天公布。

▲▼農業部直播手板。（圖／農業部）

▲農業部將依循行政院長指示，後續有5大工作需全民配合。（圖／農業部）

陳駿季進一步轉述行政院長5點指示，除上述之外，加強邊境管制也很重要，將朝向清零目標和方向去做，當這個案例結束以後，讓國外看到我們的努力，甚至爭取台灣為非洲豬瘟的非疫區。

陳駿季提醒，為防堵病毒擴散，廚餘本身由環境部協助載運到適當地點，特別在學校部分，一定要即時清運，不能隨意亂倒。最後，持續加強取締不法的肉品，特別是在邊境人員所攜帶的行李，包含包裹、快遞等，透過跨部會一同合作，以加強相關的取締作為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
東北季風發威「雨彈轟北台灣」！最新預測曝光
新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房
快訊／許基宏4局炸裂開轟！兄弟1比1扳平
楊祐寧父追思會　六月拄拐杖...演藝圈好友都來了
快訊／載13母豬移場慘了！　重罰35萬
才被湊對安心亞戀情！　47歲阿Ken親揭未婚原因：讓我很幻滅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

應徵工程師「收到offer」懷疑有詐！網一看搖頭：沒這麼不值錢吧

政府釋出冷凍豬肉「民怨買不到」　農業部：可能賣場剛好賣完

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

空腹喝豆漿浪費蛋白質？營養師：「這步驟」才是關鍵

快訊／豬農違反禁運令慘了！載自家13母豬移場　市府重罰35萬

非洲豬瘟「117斃死豬只化製106隻」　陳駿季：持續疫調釐清

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚　內行曝撿便宜秘訣

禁宰令再延10天衝擊生計　台中193處豬肉攤「沒營業免收費」

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

應徵工程師「收到offer」懷疑有詐！網一看搖頭：沒這麼不值錢吧

政府釋出冷凍豬肉「民怨買不到」　農業部：可能賣場剛好賣完

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

空腹喝豆漿浪費蛋白質？營養師：「這步驟」才是關鍵

快訊／豬農違反禁運令慘了！載自家13母豬移場　市府重罰35萬

非洲豬瘟「117斃死豬只化製106隻」　陳駿季：持續疫調釐清

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚　內行曝撿便宜秘訣

禁宰令再延10天衝擊生計　台中193處豬肉攤「沒營業免收費」

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

楊祐寧送父最後一程！緊牽老婆現身「鞠躬致意」　好友見他堅強泛淚喊話

賴清德赴新營視察災後修復　黃偉哲：中央地方合力讓居民安心回家

美星強烈對比！官員：黃循財背離李顯龍原則　為迎合中國犧牲台灣

「微笑球后」重返榮耀！曾雅妮緯創公開賽奪冠　終結11年冠軍荒

台灣大賽熱度爆棚！4戰13萬5088人進場　超越去年創史上新高

監院轟無預警停電頻傳　台電：持續精進電網韌性

漢來、雲朗「全台線上旅展」17折起！日月潭2大夢幻飯店全包度假

漢堡王「華堡雙人餐69折」只有3天　德克士17品項+10元多1件

台灣木材故事館拒絕導盲犬　她被嗆：你看不到進去也沒用

守護魂門！綠委化身獵魔女團米拉　攜手親子萬聖節同樂嗨翻萬華

【當場起火】機車倒地燒成「火球」！　北市路口車禍騎士腳底著火急逃生

生活熱門新聞

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

青花菜≠花椰菜！農糧署一張圖解惑

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

即／衛生局打臉嘉里大榮　罰300萬送地檢偵辦

獨／文大「廢系潮」51系砍剩30　師怒轟：高層系所「免死金牌」　

快訊／氣象署深夜豪雨特報　4縣市防雨彈

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

駕駛停路中猝逝！報案人：其他車都繞過

更多熱門

相關新聞

防範非洲豬瘟衝擊　徐榛蔚向中央提出4大訴求

防範非洲豬瘟衝擊　徐榛蔚向中央提出4大訴求

針對非洲豬瘟疫情防疫工作，花蓮縣長徐榛蔚26日出席行政院召開非洲豬瘟疫情視訊會議，與卓榮泰院長及各縣市首長共同研商防疫作為。會中徐縣長感謝中央與各縣市對花蓮9月23日馬太鞍溪潰壩災後重建的全力支援外，也針對本次全國禁宰、禁運措施對產業鏈造成的衝擊，提出四項具體訴求，盼中央在嚴守防疫的同時，兼顧豬農、勞工與市場穩定。

台中豬瘟場未落實上傳廚餘蒸煮資料　彭啓明：不符合規範

台中豬瘟場未落實上傳廚餘蒸煮資料　彭啓明：不符合規範

即／豬農載自家13母豬移場　台南市府重罰35萬

即／豬農載自家13母豬移場　台南市府重罰35萬

禁宰令再延10天　台中193處豬肉攤沒營業免收費

禁宰令再延10天　台中193處豬肉攤沒營業免收費

台南豬農違規載豬！黃偉哲斥：守不住就連滾帶爬

台南豬農違規載豬！黃偉哲斥：守不住就連滾帶爬

關鍵字：

非洲豬瘟台中梧棲養豬場

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

台AV女優認了暈船過！

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面