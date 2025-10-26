非洲豬瘟「117斃死豬只化製106隻」　陳駿季：持續疫調釐清

▲農業部長陳駿季說明非洲豬瘟最新狀況。（資料照／記者許敏溶攝）

記者彭懷玉／綜合報導

台中梧棲養豬場爆出全台首例非洲豬瘟，今稍早農業部長陳駿季表示，非洲豬瘟第一輪相關聯的養豬場、化製場、屠宰場檢測皆為陰性，全國養豬場共檢驗5441場PCR也呈陰性反應，但因117隻病死豬，後台化製數字僅燒掉106隻，表示可能還有11隻下落不明，恐成為防疫破口，對此，陳駿季說，會在明天啟動的第二輪清楚查訪。

至於事發前曾到養豬場投藥、診斷獸醫師，究竟是王姓還是紀姓獸醫師，台中市農業局說法前後不一，陳駿季說，兩位獸醫師在案場內扮演的角色，目前仍無法清楚釐清，另在廚餘蒸煮過程，顯然在標準作業外，未能專業監控，需再做進一步確認。

陳駿季表示，非洲豬瘟第一輪相關聯的養豬場、化製場、屠宰場檢測皆為陰性，全國養豬場共檢驗5441場，今早10點針對各縣市第一輪調查查訪已完成，目前無異常死亡，PCR相關檢測也皆呈現陰性反應。



▲▼非洲豬瘟第一輪相關聯的養豬場，檢驗5441例PCR皆呈現陰性反應。（圖／農業部）

行政院長卓榮泰今早宣布，原本禁令5天將屆滿，為防堵疫情，豬隻禁運再延長10天。陳駿季說明，今早七點半開專家會議，其中一重點是案例來源場疫調等必須釐清，在守護產業和食安前提下，不能輕易解禁，「有可能其他關聯場還未被查到，擔心後續有不定期炸彈，專家認為，應該維持15天禁運、禁宰殺豬隻，且不能廚餘養豬禁令。」

此外，他提及，每5天做一次觀察期，以評估檢視相關防疫作為，明天將啟動第二輪疫調和查訪，相關標準作業程序會在明天公布，以找到來源。

▲▼為防堵疫情，應該維持15天禁運、禁宰殺豬隻，且不能廚餘養豬禁令，並持續追蹤人員和廚餘。（圖／農業部）



陳駿季說，第一輪僅為快速疫調，檢查是否有類似案例；第二輪疫調和查訪將有更積極作為，除了會精準查訪所有化製車的移動、管制，運載過程中傾銷管理，也因不同養豬場對生物安全防範有的嚴謹、有的寬鬆甚至疏忽，明天起將針對養豬場、可移動車輛訂定相關策略，標準作業程序會在明天公布。

▲農業部將依循行政院長指示，後續有5大工作需全民配合。（圖／農業部）



陳駿季進一步轉述行政院長5點指示，除上述之外，加強邊境管制也很重要，將朝向清零目標和方向去做，當這個案例結束以後，讓國外看到我們的努力，甚至爭取台灣為非洲豬瘟的非疫區。

陳駿季提醒，為防堵病毒擴散，廚餘本身由環境部協助載運到適當地點，特別在學校部分，一定要即時清運，不能隨意亂倒。最後，持續加強取締不法的肉品，特別是在邊境人員所攜帶的行李，包含包裹、快遞等，透過跨部會一同合作，以加強相關的取締作為。