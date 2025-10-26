政府釋出冷凍豬肉「民怨買不到」　農業部：可能賣場剛好賣完

▲陳駿季表示豬肉供應無虞。（圖／記者許敏溶攝）



生活中心／台北報導

全國豬隻禁宰、禁運延長至11月6日，各地許多餐飲業者傳出無肉可賣將歇業的消息，也有不少消費者反映買不到豬肉。農業部長陳駿季表示，政府釋出豬肉會進入各地超商賣場，供應無虞。

陳駿季表示，豬肉禁宰、禁運令公布後傳統攤商可能還有冷藏肉品可賣，截至今天，大概都已經售完。

至於政府釋出的豬肉，都會進入超市賣場。陳駿季表示，為了確保這些冷凍肉品供應，已媒合冷凍公會物流系統進入賣場，供應無虞。

農業部表示，目前每天穩定供應2300噸豬肉，可以滿足國人需求，若有消費者買不到，可能是剛好超市賣場架上被買光。

陳駿季補充，農業部還準備17萬噸雞肉作為替代肉品，可供2個月使用，民眾可多考慮購買。

衛福部長石崇良表示，衛福部將針對市面上肉品來源進行稽查，凡是進口豬肉要有進口報單，本地豬肉則要有屠宰證明，避免私宰豬肉或來源不明豬肉在市場流竄。

陸續有餐飲業因為買不到豬肉準備暫時停業或停供人氣商品。對此，陳駿季強調，不會因為消費者需求冒然解禁，以免釀成產業更大的損失。此外，恢復交易之後為避免豬隻大量進入市場造成市場波動，農業部已與相關公協會協商，確保解禁後豬隻有序進入市場、維持價格穩定。