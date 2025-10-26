　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

政府釋出冷凍豬肉「民怨買不到」　農業部：可能賣場剛好賣完

▲▼農業部長陳駿季說明非洲豬瘟狀況，並表示台中與全台第一輪檢測戰實無異長。（圖／記者許敏溶攝）

▲陳駿季表示豬肉供應無虞。（圖／記者許敏溶攝）

生活中心／台北報導

全國豬隻禁宰、禁運延長至11月6日，各地許多餐飲業者傳出無肉可賣將歇業的消息，也有不少消費者反映買不到豬肉。農業部長陳駿季表示，政府釋出豬肉會進入各地超商賣場，供應無虞。

陳駿季表示，豬肉禁宰、禁運令公布後傳統攤商可能還有冷藏肉品可賣，截至今天，大概都已經售完。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於政府釋出的豬肉，都會進入超市賣場。陳駿季表示，為了確保這些冷凍肉品供應，已媒合冷凍公會物流系統進入賣場，供應無虞。

農業部表示，目前每天穩定供應2300噸豬肉，可以滿足國人需求，若有消費者買不到，可能是剛好超市賣場架上被買光。

陳駿季補充，農業部還準備17萬噸雞肉作為替代肉品，可供2個月使用，民眾可多考慮購買。

衛福部長石崇良表示，衛福部將針對市面上肉品來源進行稽查，凡是進口豬肉要有進口報單，本地豬肉則要有屠宰證明，避免私宰豬肉或來源不明豬肉在市場流竄。

陸續有餐飲業因為買不到豬肉準備暫時停業或停供人氣商品。對此，陳駿季強調，不會因為消費者需求冒然解禁，以免釀成產業更大的損失。此外，恢復交易之後為避免豬隻大量進入市場造成市場波動，農業部已與相關公協會協商，確保解禁後豬隻有序進入市場、維持價格穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
東北季風發威「雨彈轟北台灣」！最新預測曝光
新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房
快訊／許基宏4局炸裂開轟！兄弟1比1扳平
楊祐寧父追思會　六月拄拐杖...演藝圈好友都來了
快訊／載13母豬移場慘了！　重罰35萬
才被湊對安心亞戀情！　47歲阿Ken親揭未婚原因：讓我很幻滅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

應徵工程師「收到offer」懷疑有詐！網一看搖頭：沒這麼不值錢吧

政府釋出冷凍豬肉「民怨買不到」　農業部：可能賣場剛好賣完

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

空腹喝豆漿浪費蛋白質？營養師：「這步驟」才是關鍵

快訊／豬農違反禁運令慘了！載自家13母豬移場　市府重罰35萬

非洲豬瘟「117斃死豬只化製106隻」　陳駿季：持續疫調釐清

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚　內行曝撿便宜秘訣

禁宰令再延10天衝擊生計　台中193處豬肉攤「沒營業免收費」

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

應徵工程師「收到offer」懷疑有詐！網一看搖頭：沒這麼不值錢吧

政府釋出冷凍豬肉「民怨買不到」　農業部：可能賣場剛好賣完

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

空腹喝豆漿浪費蛋白質？營養師：「這步驟」才是關鍵

快訊／豬農違反禁運令慘了！載自家13母豬移場　市府重罰35萬

非洲豬瘟「117斃死豬只化製106隻」　陳駿季：持續疫調釐清

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚　內行曝撿便宜秘訣

禁宰令再延10天衝擊生計　台中193處豬肉攤「沒營業免收費」

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

楊祐寧送父最後一程！緊牽老婆現身「鞠躬致意」　好友見他堅強泛淚喊話

賴清德赴新營視察災後修復　黃偉哲：中央地方合力讓居民安心回家

美星強烈對比！官員：黃循財背離李顯龍原則　為迎合中國犧牲台灣

「微笑球后」重返榮耀！曾雅妮緯創公開賽奪冠　終結11年冠軍荒

台灣大賽熱度爆棚！4戰13萬5088人進場　超越去年創史上新高

監院轟無預警停電頻傳　台電：持續精進電網韌性

漢來、雲朗「全台線上旅展」17折起！日月潭2大夢幻飯店全包度假

漢堡王「華堡雙人餐69折」只有3天　德克士17品項+10元多1件

台灣木材故事館拒絕導盲犬　她被嗆：你看不到進去也沒用

守護魂門！綠委化身獵魔女團米拉　攜手親子萬聖節同樂嗨翻萬華

【敬業忍痛完成QQ】南珉貞熱舞《疾風街道》突跌倒！　本人發文親曝現況

生活熱門新聞

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

青花菜≠花椰菜！農糧署一張圖解惑

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

即／衛生局打臉嘉里大榮　罰300萬送地檢偵辦

獨／文大「廢系潮」51系砍剩30　師怒轟：高層系所「免死金牌」　

快訊／氣象署深夜豪雨特報　4縣市防雨彈

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

駕駛停路中猝逝！報案人：其他車都繞過

更多熱門

相關新聞

防豬瘟　蔣萬安向中央拋3建議：避免價格波動

防豬瘟　蔣萬安向中央拋3建議：避免價格波動

台中市爆發首例非洲豬瘟，農業部宣布全國豬隻禁運禁宰、禁餵廚餘15天，行政院長卓榮泰今（26日）又強調，非洲豬瘟有潛伏期，將再延長禁運措施10天。台北市長蔣萬安表示，下午出席行政院召開的「非洲豬瘟中央災害應變中心第38次線上會議」時向中央提出三項建議，首先，定期公布冷凍、冷藏豬肉庫存與來源，確保供應穩定、避免價格波動，第二，研議一致補貼標準，協助攤商度過禁宰禁運期，第三，預先調控雞肉供應，防止價格異常。

防範非洲豬瘟衝擊　徐榛蔚向中央提出4大訴求

防範非洲豬瘟衝擊　徐榛蔚向中央提出4大訴求

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

非洲豬瘟全台5441養豬場PCR全陰性

非洲豬瘟全台5441養豬場PCR全陰性

即／豬農載自家13母豬移場　台南市府重罰35萬

即／豬農載自家13母豬移場　台南市府重罰35萬

關鍵字：

非洲豬瘟農業部陳駿季冷凍豬肉

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

台AV女優認了暈船過！

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面