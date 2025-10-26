台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

▲台中養豬場爆出感染非洲豬瘟。（圖／台中市政府提供）

記者周湘芸／台北報導

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，感染來源懷疑來自廚餘。環境部長彭啓明今表示，根據疫調資料，台中案場未依規定每天上傳廚餘蒸煮資料，台中市政府僅5月及7月各訪查一次，未符合規範，將交由疫調評估是否因此影響疫情。

非洲豬瘟防疫應變中心今天下午召開記者會，環境部長彭啓明表示，環境部針對廚餘蒸煮都有完善機制，要歷經90度、1小時，且養豬場每天都應上傳資料，但根據第一輪疫調結果，台中案場在5月上傳24次，6月上傳8次，7月上傳1次，8月0次。

彭啓明表示，根據指引規範，若業者沒有每天上傳，地方政府每月都要去查核輔導，但經查，市府只有5月及7月各訪查一次，現在看到台中案場沒有按照原先規劃執行，的確有未符合規範的情況，會交由疫調評估是否因此影響疫情。

他也說，目前各縣市廚餘掩埋大多沒有問題，台中市的部分，原先是用堆肥處理，但基礎結構、抗蝕材料、地表水防護設備等均不適合，環境部下午前往實地勘查，與市府達成協議，現在改用掩埋處理，依規定要挖出長、寬10公尺、深度0.5公尺的坑，且必須每天覆土，避免蚊蟲或野生動物覓食，這是不得已的做法，但不會如大家想像變成一座廚餘山。

彭啓明也說，台灣一年一般垃圾量達1100多萬噸，其中廚餘77萬噸，約占垃圾量6%；而國內一天廚餘量達2千多公斤，其中1300公斤是餵豬使用，現在突然不能餵豬導致廚餘去化產生很大壓力，各縣市也有提到廚餘去化是個難題。

他指出，短期間廚餘去化沒問題，但長時間會影響垃圾處理量能。環境部已與各縣市政府及教育部組成平台，保證廚餘不會在馬路上堆積，去化管道會在各縣市環保局指定地點，有些透過堆肥、生質能、黑水虻、焚化爐或掩埋處理。環境部也會跟各縣市討論，將廚餘更有效運用是未來推動目標。