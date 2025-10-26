南投千人烤大豬活動遇非洲豬瘟　烤豬職人改其他肉品仍吸人龍

▲南投縣長許淑華（左）參加原之驛千人烤肉派對。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

匯集南投原鄉特色產品和在地美食的「原之驛Ba-Bu樂園」正式開幕，於25日光復節舉辦「千人烤肉派對」等系列活動，雖因應非洲豬瘟衝擊而取消原定的烤大豬、改用豬肉以外的其他肉類、海鮮及烤物取代，現場「烤豬職人」們仍展現傳統成熟的高超火烤技藝和代烤（俗稱「小烤」）服務，希望化危機為轉機，推廣更多元的產品。

原之驛千人烤肉派對、「第二屆獵人盃傳統射箭邀請賽」昨天同步登場，南投縣長許淑華也為南投縣原住民烤大豬產業勞動合作社揭牌，大力推薦縣府輔導認證的烤大豬職人手藝與服務，並動手體驗原住民窯烤披薩製作；由縣府原民處輔導的「南投原創烤大豬巴布」認證職人團隊擔綱現烤，更吸引大排長龍的民眾共食共享。

許淑華說，原民的「小烤、烤大豬」不只是食物的共享，更是部落社會的凝聚力展現；原訂「千人烤大豬」因應非洲豬瘟影響，調整為「千人烤肉派對」，但改為烤雞、烤牛及烤海鮮等其他多樣烤物，一樣美味，也藉此機會推廣原鄉烤豬職人原本就有的「小烤」服務，展現職人豐富多元的深度。

甫揭牌的「南投縣原住民烤大豬產業勞動合作社」也安排原風舞台歌舞表演、市集體驗與親子手作課程，展現原民節慶的熱情與凝聚力，縣議員全文才、石慶龍、林庭秝，及仁愛、信義、魚池等鄉原住民代表都熱情全程見證，立委游顥、馬文君、盧縣一、縣議員林儒暘也指派專人代表出席，更有遠自屏東瑪家鄉的原民好朋友專程前來共襄盛舉，並邀請金曲歌后姑慕．巴紹演唱賽德克經典及創作組曲；「第二屆南投獵人盃‧全國原住民族傳統射箭邀請賽」則有全國各地共400位頂尖射箭高手參加，讓觀眾們近距離欣賞到原住民族的精湛技藝。

許淑華表示，縣府多年來推動烤豬認證、職人培訓及回訓機制，以建立品質把關並提高產業競爭力，「原之驛Ba-Bu樂園」開幕、合作社成立，串聯起烤豬餐廳與原夢商場，代表南投的烤豬職人已從技藝傳承進一步走向組織化與品牌化，未來期盼透過合作社的力量，把品質與行銷做得更好，讓烤豬產業成為部落發展的金字招牌；縣府也會持續在行銷通路、食品安全、品牌建立與國內外曝光上給予支持，協助族人把原鄉好物、好味道推廣到更大市場。