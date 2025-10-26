示警非洲豬瘟！彰化南瑤宮年初「六畜籤」小凶　預告畜牧業需謹慎

▲彰化南瑤宮初一抽出四季籤，在六畜部分被認為是示警了非洲豬瘟。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

台中市一養豬場爆發非洲豬瘟病例，而彰化市南瑤宮大年初一擲筊抽出四季籤，其中六畜籤部分，提醒相關從業人員應加強風險管理，建立完善的危機處理機制，被認為提前預言了此次非洲豬瘟風波。對此，南瑤宮指出，四季籤好壞並存，應驗也應秉持「哀矜勿喜」的態度。

今年大年初一在南瑤宮管理人、彰化市長林世賢及地方仕紳共同見證下，依循古法抽出代表全年運勢的四季籤，抽出的籤詩分別為人民籤、生意籤、六畜籤及年冬籤，為信眾提供新一年的運勢指引。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化市長林世賢依循古法，抽出代表全年運勢的四季籤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

其中六畜籤的部分是「小凶至中平，籤文為「明珠失手中，美玉被塵蒙，卡和應難得，行人信未通。」南瑤宮解釋，農牧業及相關資源需謹慎應對。籤詩以明珠失落、美玉蒙塵為喻，暗示產業發展可能遭遇溝通障礙或資源運用效率不彰的問題。「卡和應難得」與「行人信未通」更提醒相關從業人員應加強風險管理，建立完善的危機處理機制。

林世賢當時表示，今年籤詩預示經濟發展大有可為，但也提醒我們在追求發展的同時，須懂得妥善發揮自身才能。尤其在農業及畜牧產業方面，更需謹慎應對可能出現的挑戰。

籤文被認為示警了這次的非洲豬瘟風波，南瑤宮今指出，四季籤好壞並存提醒未雨綢繆，應驗也應秉持「哀矜勿喜」的態度。林世賢也表示，籤詩已暗示有所挑戰，非洲豬瘟確實來襲更凸顯防疫工作的重要。