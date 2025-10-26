快訊／台中麻園頭溪驚見疑似「豬屍」　打撈證實是狗屍泡水

▲台中市環保局長陳宏益今天澄清，市議員黃守達通報的麻園頭溪「豬屍」，經過確認是泡水狗屍。（圖／台中市議員黃守達提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市爆發非洲豬瘟疫情讓全台風聲鶴唳，昨（25）日又傳出在市區麻園頭溪發現疑似豬隻的動物屍體，嚇壞民眾，一度以為防疫又出現新破口。經環保局派員打撈，並由專家確認後，證實是虛驚一場，該具屍體為一隻狗，因泡水腫脹才被誤認為豬隻，讓這場「豬屍驚魂」平安落幕。

台中市議員黃守達在社群媒體貼文，表示接獲市民通報，在麻園頭溪發現一具載浮載沉的可疑動物屍體，外觀乍看之下極像豬屍。由於時機敏感，黃守達也立即通報市府水利局、農業局及環保局等單位派員到場處理，氣氛一度相當緊張。

黃守達表示，相關單位獲報後也趕抵現場，初步從生物特徵辨識，判斷有可能是狗的屍體，但為求謹慎，仍需打撈後做進一步確認。他也藉此呼籲民眾，若發現任何疑似遭棄的動物屍體，應盡速通報，共同嚴防疫情擴散。

對此，台中市環保局長陳宏益今天在中央前進應變所的記者會上正式澄清，經打撈上岸並由專家鑑定後，已確認該具屍體為一隻狗。他解釋，因為屍體在水中浸泡多時，導致身體嚴重腫脹變形，才會讓民眾誤看成一隻豬。