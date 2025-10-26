　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中爆非洲豬瘟「必究責」　黃健豪列1事：沒做好支持約談環保局長

▲黃健豪26日表示，非洲豬瘟。（圖／記者李毓康攝）

▲黃健豪26日表示，非洲豬瘟落腳在台中，究責是一定要究責的。（資料照／記者李毓康攝）

 記者蘇晏男／台北報導

台中梧棲一家養豬場爆台灣首例非洲豬瘟，中央視廚餘養豬為防疫破口而暫時全面禁止，台中市府遂在4處指定掩埋場挖洞堆肥，引發市議員質疑。對此，國民黨台中立委黃健豪今（26日）表示，這是國內最主流的處理方案，後續還有很多工序要處理，但若台中市環保局沒處理好，放任環境污染，他支持檢調約談環保局長。另黃健豪也強調，非洲豬瘟來自境外，落腳在台中，究責是一定要究責的，但此時此刻最需要的還是交給專業，將病毒滅絕清零。

中央成立「非洲豬瘟前進應變所」，行政院長卓榮泰26日上午親主持應變會議，台中市長盧秀燕、黃健豪也出席。會後黃健豪透過臉書表示，針對事發源頭有「系統通報的誤區」、「獸醫及政府責任」、「檢體運送及中興大學合作」、「疫調工作」、「廚餘政策」、「生質能發電」等6項需要檢討、釐清。

在系統通報的誤區部分，黃健豪指出，理論上豬隻死亡後，畜牧場會通知化製場來處理，農業部及各單位也是依照這個系統來斷定目前有沒有異狀，但系統通報有「時間差」、「異常比例」等2個誤區需要檢討。

黃健豪說，每天各場都有豬隻死亡，但不一定是當天死亡當天處理，有的時候是累積兩三天才通知來處理，這就造成時間差；而以梧棲這案為例，它的數據是300頭豬，當日處理達到3%才屬於異常，換句話說，等到通報單響起的時候，當天已經至少死掉10頭豬了，如果再加上時間差，數字可能會更高。

對於獸醫及政府責任，黃健豪說，所有畜牧場依法都有特約獸醫師，但是場內動物生病或死亡，畜主一定要找特約獸醫嗎？特約獸醫對場內動物傷亡的通報義務？其它獸醫診斷結果是否與特約獸醫有通報義務？以梧棲這案為例，媒體上特約紀姓獸醫師投訴說他沒建議投藥，但實際上診斷為肺炎且建議投藥的是另外一位王姓獸醫。

黃健豪表示，他舉個例子，衛生局都會有家庭醫師制度，但家裡小孩生病的時候，未必都會直接找同一位醫師。動保處10/14那天，依據的是王姓獸醫診斷為肺炎且投藥可控，通報市府有異狀的，也是這位王姓獸醫，不是特約的紀姓獸醫，而這是造成整案「延誤」的主因。

黃健豪說，沒有人想延誤或隱瞞，只是事後看起來，當時不管是畜主、獸醫師、動保處沒有人認知到這是台灣首例且無典型症狀的非洲豬瘟，這案各界都感到震驚，所以要強化強制採檢及特約獸醫的制度。

有關廚餘政策部分，黃健豪指出，這兩天網路盛傳的廚餘露天堆置畫面，就是單純的惡意政治操作，因為全台灣的廚餘處理方式，在農業部公開的報告中，有三種方式：1. 掩埋場，198公噸/每日；2. 焚化廠，297公噸/每日；3. 堆肥/厭氧/黑水虻，829公噸/每日。

黃健豪續指，所以網路上盛傳的廚餘露天堆置，採取的就是堆肥的方式，也是國內最主流的處理方案，且拍攝的照片只是最一開始倒入的階段，後續還有很多工序要處理，包含瀝乾 、靜置、堆木屑、翻堆、熟成，至少90天後才會為可以循環利用出售的肥料。但黃也說，「如果台中市環保局在這個地方沒有處理好，真的放任環境污染，我支持檢調約談環保局長」。

另外，黃健豪也表示，「非洲豬瘟來自境外，落腳在台中，究責是一定要究責的，但此時此刻最需要的還是交給專業，各級政府與民間、學界合作，將落腳的病毒滅絕清零，各種奇怪的圖卡和片段資訊，真的只是干擾工作而已」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
51歲男擁28歲嫩女友爽開毒趴！醒來驚見她死亡
37歲9億創投CEO抱女友陳屍豪宅　學霸背景曝　
山本由伸連續解決20名打者　藍鳥教頭敬佩：完全無法發揮
快訊／信義區豪宅雙屍　男女雙方家屬悲抵殯儀館
信義雙屍客廳「交纏姿」！死者是創投CEO　曾受外媒專訪
快訊／樂天桃猿G4打線出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邦誼篤睦！友邦貝里斯2部長任內首訪台　將交流電動車產業

盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝：密切關注美中互動

台中爆非洲豬瘟「必究責」　黃健豪列1事：沒做好支持約談環保局長

中國網友力捧！被封「統一女神」　鄭麗文：不傷大雅笑一笑就好

恐淪生化武器！　吳思瑤籲「禁止淘寶肉製品進口」：快補破網

客家義民嘉年華登場　蔣萬安任「主祭官」與153隊挑擔踩街超嗨

無預警區域停電頻傳　監院促政院、經濟部及台電公司檢討供電韌性

一鍵呼叫解放軍？統戰App稱已2.8萬人投誠　綠委：別蠢到叛國還被騙

藍委批陸軍司令部中正堂改名「忠誠堂」　翁曉玲：真的要好好刪預算

嘉里大榮隱匿問題豬肉流向？　她揭中資背景：物流業被滲透是國安危機

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

邦誼篤睦！友邦貝里斯2部長任內首訪台　將交流電動車產業

盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝：密切關注美中互動

台中爆非洲豬瘟「必究責」　黃健豪列1事：沒做好支持約談環保局長

中國網友力捧！被封「統一女神」　鄭麗文：不傷大雅笑一笑就好

恐淪生化武器！　吳思瑤籲「禁止淘寶肉製品進口」：快補破網

客家義民嘉年華登場　蔣萬安任「主祭官」與153隊挑擔踩街超嗨

無預警區域停電頻傳　監院促政院、經濟部及台電公司檢討供電韌性

一鍵呼叫解放軍？統戰App稱已2.8萬人投誠　綠委：別蠢到叛國還被騙

藍委批陸軍司令部中正堂改名「忠誠堂」　翁曉玲：真的要好好刪預算

嘉里大榮隱匿問題豬肉流向？　她揭中資背景：物流業被滲透是國安危機

丫頭幫老公慶生「大咖男演員也來了」！都是天秤座帥哥 聚會照全被拍

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手　總裁：獨佔概念已過時

樂天女孩琳妲當一日店長　所得暖心全捐慈善團體…嬌喊：超愛小孩

邦誼篤睦！友邦貝里斯2部長任內首訪台　將交流電動車產業

TWICE定延瘦回巔峰神顏！　鵝蛋臉、長腿現身⋯網驚呼：整個小一號

51歲男擁嫩女友爽開毒趴！醒來見她全身冰涼沒呼吸...送醫仍斷魂

盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝：密切關注美中互動

37歲9億創投CEO抱女友陳屍豪宅　「公立常春藤」學霸背景曝　

盤點10月登台的4家日本美食　吃北海道烤羊肉不用飛出國

吳淡如揭海外房產黑幕！　「誠實人看了錢就換腦袋」怒發函警告

【淚談非洲豬瘟】豬肉公主「最害怕的事終究發生」怪誰都沒用

政治熱門新聞

陸軍司令部「中正堂」改名「忠誠堂」

廚餘還能餵豬嗎？政院：90度煮1小時可

Meta累罰1850萬！數發部籲改電子公文

新壽T17、T18「合意解約」　蔣萬安：輝達盼再提供其他適合土地

賴清德媽祖廟前喊話：可以不同黨但要同一國

同志遊行下午登場！蔡英文PO文響應　驚見名嘴留言「我要結婚了」

邱毅：趙少康還在玩「換柱2.0」　早該退出媒體厚顏無恥

中資物流車隱匿問題豬肉流向？　綠委：物流業被滲透是國安危機

賴清德憶當兵抽「金馬獎」全場鼓掌　天氣冷到同袍遞絲襪給他

險揹鍋！台中市府稱「特約獸醫師」第一時間判定無豬瘟　本人出面打臉

藍委批陸軍司令部中正堂改名「忠誠堂」　翁曉玲：真的要好好刪預算

強化國際輿論！解放軍前大校投書《Time》　要川普警告賴清德言行

美學者稱賴清德「魯莽領導人」　藍示警：不希望台灣出現亞洲澤倫斯基

恐淪生化武器！　吳思瑤籲禁止淘寶肉製品進口：快補破網

更多熱門

相關新聞

恐淪生化武器！　吳思瑤籲禁止淘寶肉製品進口：快補破網

恐淪生化武器！　吳思瑤籲禁止淘寶肉製品進口：快補破網

台中爆出非洲豬瘟案例，外傳台中港近3個月大量進口海運貨櫃散裝郵件，郵務人員加班處理來自中國大陸電商平台商品，其中更包含有肉類香腸、豬肉月餅等。民進黨立委吳思瑤今（26日）表示，是時候了，禁止淘寶等中國電商寄送肉製品，淘寶販售的肉品高達180,000件，以「小包衝關」躲避防疫防線，每賣出一件肉製品，就可能是一個個危險的生化武器、病毒攻擊，呼籲行政部門快速補破網，該禁就禁、該管就管、該罰就罰！

即／麻園頭溪疑似「豬屍」　打撈證實是狗屍

即／麻園頭溪疑似「豬屍」　打撈證實是狗屍

非洲豬瘟被疑10天空窗期　農業局放話調查2獸醫

非洲豬瘟被疑10天空窗期　農業局放話調查2獸醫

即／衛生局打臉嘉里大榮　罰300萬送地檢偵辦

即／衛生局打臉嘉里大榮　罰300萬送地檢偵辦

台中透天豪宅凌晨大火　9人送醫年紀最小3歲

台中透天豪宅凌晨大火　9人送醫年紀最小3歲

關鍵字：

黃健豪非洲豬瘟台中廚餘養豬推肥

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

台AV女優認了暈船過！

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

快訊／北市信義區雙屍命案　1男1女死亡

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面