台中爆非洲豬瘟「必究責」　黃健豪列1事：沒做好支持約談環保局長

▲黃健豪26日表示，非洲豬瘟落腳在台中，究責是一定要究責的。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中梧棲一家養豬場爆台灣首例非洲豬瘟，中央視廚餘養豬為防疫破口而暫時全面禁止，台中市府遂在4處指定掩埋場挖洞堆肥，引發市議員質疑。對此，國民黨台中立委黃健豪今（26日）表示，這是國內最主流的處理方案，後續還有很多工序要處理，但若台中市環保局沒處理好，放任環境污染，他支持檢調約談環保局長。另黃健豪也強調，非洲豬瘟來自境外，落腳在台中，究責是一定要究責的，但此時此刻最需要的還是交給專業，將病毒滅絕清零。

中央成立「非洲豬瘟前進應變所」，行政院長卓榮泰26日上午親主持應變會議，台中市長盧秀燕、黃健豪也出席。會後黃健豪透過臉書表示，針對事發源頭有「系統通報的誤區」、「獸醫及政府責任」、「檢體運送及中興大學合作」、「疫調工作」、「廚餘政策」、「生質能發電」等6項需要檢討、釐清。

在系統通報的誤區部分，黃健豪指出，理論上豬隻死亡後，畜牧場會通知化製場來處理，農業部及各單位也是依照這個系統來斷定目前有沒有異狀，但系統通報有「時間差」、「異常比例」等2個誤區需要檢討。

黃健豪說，每天各場都有豬隻死亡，但不一定是當天死亡當天處理，有的時候是累積兩三天才通知來處理，這就造成時間差；而以梧棲這案為例，它的數據是300頭豬，當日處理達到3%才屬於異常，換句話說，等到通報單響起的時候，當天已經至少死掉10頭豬了，如果再加上時間差，數字可能會更高。

對於獸醫及政府責任，黃健豪說，所有畜牧場依法都有特約獸醫師，但是場內動物生病或死亡，畜主一定要找特約獸醫嗎？特約獸醫對場內動物傷亡的通報義務？其它獸醫診斷結果是否與特約獸醫有通報義務？以梧棲這案為例，媒體上特約紀姓獸醫師投訴說他沒建議投藥，但實際上診斷為肺炎且建議投藥的是另外一位王姓獸醫。

黃健豪表示，他舉個例子，衛生局都會有家庭醫師制度，但家裡小孩生病的時候，未必都會直接找同一位醫師。動保處10/14那天，依據的是王姓獸醫診斷為肺炎且投藥可控，通報市府有異狀的，也是這位王姓獸醫，不是特約的紀姓獸醫，而這是造成整案「延誤」的主因。

黃健豪說，沒有人想延誤或隱瞞，只是事後看起來，當時不管是畜主、獸醫師、動保處沒有人認知到這是台灣首例且無典型症狀的非洲豬瘟，這案各界都感到震驚，所以要強化強制採檢及特約獸醫的制度。

有關廚餘政策部分，黃健豪指出，這兩天網路盛傳的廚餘露天堆置畫面，就是單純的惡意政治操作，因為全台灣的廚餘處理方式，在農業部公開的報告中，有三種方式：1. 掩埋場，198公噸/每日；2. 焚化廠，297公噸/每日；3. 堆肥/厭氧/黑水虻，829公噸/每日。

黃健豪續指，所以網路上盛傳的廚餘露天堆置，採取的就是堆肥的方式，也是國內最主流的處理方案，且拍攝的照片只是最一開始倒入的階段，後續還有很多工序要處理，包含瀝乾 、靜置、堆木屑、翻堆、熟成，至少90天後才會為可以循環利用出售的肥料。但黃也說，「如果台中市環保局在這個地方沒有處理好，真的放任環境污染，我支持檢調約談環保局長」。

另外，黃健豪也表示，「非洲豬瘟來自境外，落腳在台中，究責是一定要究責的，但此時此刻最需要的還是交給專業，各級政府與民間、學界合作，將落腳的病毒滅絕清零，各種奇怪的圖卡和片段資訊，真的只是干擾工作而已」。