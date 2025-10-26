非洲豬瘟被疑10天空窗期！農業局「認錯人」　急轉彎調查2獸醫

▲梧棲養豬場傳出非洲豬瘟，當中檢驗期出現10天「空白期」備受質疑，到底哪一位獸醫師到場診斷、進行投藥或是採檢成為眾所關注焦點。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中爆發非洲豬瘟，事發前曾到養豬場投藥、診斷的到底是哪位獸醫師，台中市農業局說法前後不一。先前傳出，簽約紀姓獸醫師事發前曾到梧棲養豬場診斷，但事後遭到紀姓醫師打臉根本未到過養豬場，農業局才改稱是誤植，坦言是另一位王姓獸醫師到場。今天台中市農業局長張敬昌在前進應變所表示，該家養豬場有兩位合作獸醫師，分別是王姓以及紀姓獸醫師，2人在執行過程有無違反相關規定，已經啟動調查，必要時會移送檢調調查。

非洲豬瘟中央前進應變所上午在台中召開，包括行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季以及台中市長盧秀燕等人參加。台中市農業局長張敬昌面對媒體詢問回應，該家養豬場的兩位獸醫師由飼主聘請，一位是依法規定必須聘請的特約獸醫師。

梧棲養豬場傳出非洲豬瘟，當中檢驗期出現10天「空白期」備受質疑，到底哪一位獸醫師到場診斷、進行投藥或是採檢成為眾所關注焦點。台中市政府第一時間表示，14日化製場系統發出警報，特約獸醫師已在場，以豬隻胸膜肺炎診療，第一時間評估無須送驗。但該場特約獸醫師紀右銘澄清跳出來打臉市府，強調自己從頭到尾不在場，也不曾開立處方給藥，砲轟官方發佈的消息還是在騙，市府事後才坦言是口誤、誤植，是另一位王姓獸醫師在場進行診斷。

今天張敬昌表示，紀姓、王姓等2名獸醫師在執行過程有無違反相關規定，已經啟動調查，必要時會移送檢調調查。