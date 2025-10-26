川普宣布：對加拿大額外加徵10％關稅

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普宣布將對加拿大進口商品加徵額外10％的關稅，理由是加拿大安大略省播放一則反對關稅的廣告。該廣告引用美國前總統雷根（Ronald Reagan）的談話內容，強調關稅對美國消費者的傷害，引起川普不滿。

川普25日在社群媒體發文，形容這支由安大略省政府贊助的廣告是「欺騙」，並指控加拿大政府在世界大賽開打前仍未撤下廣告，是一種「敵對行為」。他表示，「由於他們嚴重曲解事實並採取敵意行動，我將在現行基礎上，再對加拿大加徵10％關稅。」

該廣告引述雷根於1987年一次全國廣播演說的內容，當中雷根指出關稅「傷害每一位美國人」。安大略省此舉被外界視為針對美國當前貿易政策的明確批評。

安大略省省長福特（Doug Ford）在川普發文後表示，經與加拿大總理卡尼（Mark Carney）協商後，已決定暫停該廣告的播放，讓雙邊貿易談判能得以重啟。不過他也坦言，該廣告仍會於本周末播出，包括在美國職棒世界大賽中，這場比賽由多倫多藍鳥隊對上洛杉磯道奇隊。

川普本周稍早已宣布退出與加拿大的貿易談判，強調不接受「不公平的貿易關係」。目前加拿大是七大工業國（G7）中唯一尚未與美國達成新貿易協議的國家，美國已對所有來自加拿大的商品課徵35％關稅，雖然許多商品因現行自由貿易協定而獲得豁免，但美方仍針對特定產業加收額外稅率，例如對金屬課徵50％關稅、對汽車課徵25％。

此次川普新增10個百分點稅率，可能使這些特定產業的關稅總額進一步上升，對加國出口造成嚴重打擊。加拿大約有4分之3的出口流向美國，其中汽車製造業主要集中在安大略省，影響層面甚廣。