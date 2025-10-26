川普神祕金主曝光！　梅隆「慨捐40億」替五角大廈發薪

▲川普有位「愛國朋友」匿名慷慨捐出1億3000萬美元，用以支付政府停擺期間美軍人員的薪資。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布，有位「愛國朋友」匿名慷慨捐出1億3000萬美元（約台幣40億元），用以支付政府停擺期間美軍人員的薪資。如今，《紐約時報》揭露這名神祕金主的真實身分，正是川普長年支持者、出身金融名門的億萬富翁提摩西．梅隆（Timothy Mellon）。

捐40億發軍餉 川普：他是愛國者、我的朋友

川普23日晚間在白宮宣布這筆巨額捐款時，形容捐款人是「偉大的愛國者」與「我的朋友」，但拒絕透露姓名。隔天他搭乘「空軍一號」前往馬來西亞途中，仍避談對方身分，只表示「他是一位偉大的美國公民與有影響力的人物」，並強調對方「不想出名」，這在政壇中相當少見。

根據《紐約時報》報導，兩名知情人士證實，這位神祕富豪正是梅隆。白宮拒絕對此置評，《紐時》多次聯繫梅隆本人及其代表也未獲回應。

出身金融世家 低調金主力挺川普

梅隆是美國鍍金時代著名銀行家族後裔，祖父安德魯．梅隆（Andrew Mellon）曾任美國財政部長，被譽為美國20世紀初最具影響力的金融人物之一。

▲提摩西．梅隆1981年在參觀房地產時，站在一輛檢查列車外留影。（圖／達志影像／美聯社）



根據《富比世》，梅隆的資產估計接近10億美元（約台幣330億元），目前居住於懷俄明州。雖然身價不凡，但他行事一向低調，甚至在2024年回覆媒體郵件時自嘲，「我不是億萬富翁，從來不是，也永遠不會是。」

梅隆長年是川普的重要金主，在2024年美國總統大選中，曾豪捐5000萬美元給川普的超級政治行動委員會（super PAC），成為美國政治史上最大筆個人政治捐款之一。

恐觸法規 每名官兵僅分得百美元

《紐約時報》指出，這筆1.3億美元捐款用於支付政府停擺期間的美軍薪水與福利，但平均分攤後，每名官兵實際僅能分得約100美元。美軍每兩週的薪資支出高達64億美元，梅隆的捐款形同杯水車薪。

此外，報導也警告，動用這筆私人捐款恐違反《禁止超支法》（Antideficiency Act），該法明訂政府機關不得使用國會未核准的資金。

同時資助小甘迺迪 政壇兩邊下注

除了川普之外，梅隆也曾大方捐款給衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），包括資助他參選總統及其創立的反疫苗組織「兒童健康防衛」（Children’s Health Defense）。這位低調又神祕的金主，儼然成為美國政壇少數同時影響兩黨的重量級財力來源。