美官員揭川普「第二波制裁」計畫！　普丁不停戰就動手

▲川普政府已備妥新一波對俄制裁措施。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府內部消息人士透露，川普政府已備妥新一波對俄制裁措施，若普丁持續延宕結束烏克蘭戰爭，華府將針對俄羅斯經濟核心部門施加更嚴厲打擊。

《路透社》引述美國官員消息指出，華府已經表態支持歐盟動用遭凍結的俄羅斯資產，用於採購美國武器支援烏克蘭。此外，美國內部也正討論，是否能將美境內的俄羅斯資產用於支援基輔軍事行動。

雖然目前還不清楚這些方案何時落地，但川普政府顯然已經備妥完整手段。這也是川普自今年1月重返白宮以來，繼22日首次對俄祭出制裁後，再度釋出加壓訊號。

川普自詡為全球和平締造者，但他也承認，讓俄羅斯結束長達3年的戰爭比想像中難得多。他8月在阿拉斯加與普丁會晤未能達成任何進展，並在杜哈受訪時直言．「除非看到和平的曙光，否則我不會再與他見面，我不想浪費時間。」

消息人士透露，美方擬定的新一輪制裁，將重點瞄準俄羅斯銀行業與石油出口基礎設施。同時，川普週三拍板的制裁已經波及俄羅斯兩大能源巨頭盧克石油（Lukoil）與俄油公司（Rosneft），導致國際油價上漲逾2美元，中印兩國買家也紛紛尋找替代來源。

美國高層官員進一步指出，下一步希望歐洲國家接棒出招，可能包括加徵關稅或追加制裁。白宮內部人士則透露，川普可能會暫緩幾週觀察俄方反應，再決定是否升級行動。

另一方面，俄方特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示，俄、美、烏三方其實已接近外交解方。駐美烏克蘭大使館發言人尤西皮烏克（Halyna Yusypiuk）則回應，感謝美方制裁行動，強調「瓦解俄羅斯的戰爭機器，是結束戰爭最人道的方式」。

美國政壇內部也開始重新推動一項擱置已久的兩黨制裁法案，川普被認為願意背書，但預料本月不會正式拍板。

歐洲各國此刻對川普政府的「強硬與妥協並行」依舊戒慎觀察，外交圈普遍認為，美國若繼續擴大制裁，將是對普丁政權最直接的警告——「停戰，否則代價會更重。」